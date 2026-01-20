Самые важные дела, определяющие будущее нации, только начинаются — Глава государства

— Национальный курултай навсегда войдет в историю страны. За короткий срок нами была проделана масштабная работа. Мы вместе заложили основы Справедливого, Сильного, Безопасного и Чистого Казахстана. Вы внесли весомый вклад в преобразование политико-экономического, социального и духовного облика страны, сыграли значимую роль в укреплении нашей государственности. Уверен, что и в дальнейшем мы будем вместе служить во благо страны, — сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что впереди еще много работы.

— Самые важные дела, определяющие будущее нации, только начинаются. Поэтому у нас нет ни права, ни времени уклоняться от трудностей или почивать на достигнутых успехах, — отметил Президент.

Токаев отметил необходимость укрепления единства и безотлагательного перехода к практической работе.

— Если следующий Парламент будет назван словом «Курултай» — понятием, имеющим особое значение в национальном сознании нашего народа и полностью соответствующим своему содержанию, — считаю, что это можно расценивать как добрый знак, — добавил он.

С текстовой трансляцией заседания можно ознакомиться по ссылке.