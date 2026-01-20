РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:19, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Самые важные дела, определяющие будущее нации, только начинаются — Глава государства

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая заявил о необходимости продолжать масштабную работу по укреплению государства и формированию будущего страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Национальный курултай
    Фото: Акорда

    — Национальный курултай навсегда войдет в историю страны. За короткий срок нами была проделана масштабная работа. Мы вместе заложили основы Справедливого, Сильного, Безопасного и Чистого Казахстана. Вы внесли весомый вклад в преобразование политико-экономического, социального и духовного облика страны, сыграли значимую роль в укреплении нашей государственности. Уверен, что и в дальнейшем мы будем вместе служить во благо страны, — сказал Президент.

    Глава государства подчеркнул, что впереди еще много работы.

    — Самые важные дела, определяющие будущее нации, только начинаются. Поэтому у нас нет ни права, ни времени уклоняться от трудностей или почивать на достигнутых успехах, — отметил Президент.

    Токаев отметил необходимость укрепления единства и безотлагательного перехода к практической работе.

    — Если следующий Парламент будет назван словом «Курултай» — понятием, имеющим особое значение в национальном сознании нашего народа и полностью соответствующим своему содержанию, — считаю, что это можно расценивать как добрый знак, — добавил он.

    С текстовой трансляцией заседания можно ознакомиться по ссылке.

    Теги:
    Курултай Касым-Жомарт Токаев Президент Национальный курултай
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
