Самая большая реформа: как может измениться структура власти

Курултай, как ключевая площадка

8 сентября 2025 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Послании народу инициировал обсуждение реформы Парламента, предусматривающей переход к однопалатной системе.

Предложение вызвало широкий общественный резонанс и стало предметом активной экспертной и политической дискуссии. Уже 8 октября была сформирована Рабочая группа по вопросам парламентской реформы с участием ведущих юристов, экспертов, представителей политических партий и институтов гражданского общества.

В адрес группы поступило свыше 500 предложений и инициатив. Заключительное заседание состоялось накануне пятого заседания Курултая. Он стал ключевой площадкой, на которой Глава государства представил комплекс системных и масштабных преобразований, напрямую определяющих дальнейшее политическое развитие страны.

— Можно констатировать, что интенсивное обсуждение конституционной реформы идет практически полгода. Исходя из выводов Рабочей группы и регулярно проводившихся замеров общественного мнения, не будет ошибкой сказать, что граждане поддерживают инициативу перехода к однопалатному Парламенту. Депутаты, руководители партийных фракций Парламента, недавно проводившие встречи с избирателями в регионах, также отмечают, что граждане осведомлены о намеченной реформе и одобряют ее. Здесь нет каких-либо разночтений, в целом общие контуры ясны, сложился базовый консенсус относительно ключевых принципов и параметров планируемых преобразований, — заявил Глава государства.

Фото: Акорда

Эволюция Парламента

Каким станет новый Парламент? Как изменятся численность депутатов и структура палат? Какими полномочиями следует наделить комитеты? Эти вопросы — не политические формальности, а ключ к обновлению всей системы государственного управления. Каждое заседание рабочей группы начиналось с поиска ответов именно на эти ключевые вопросы.

— Если обратиться к опыту последних лет таких стран, как Дания, Финляндия, Эстония и Швеция, можно увидеть, что все они перешли от двухпалатного парламента к однопалатному. Их практика за последнее десятилетие наглядно показывает, к чему это приводит: законы принимаются быстрее, система становится более гибкой и компактной. Процедуры согласования, которые у нас обычно занимают значительное время, там существенно ускорены. Работа комитетов также выстроена в более оперативном режиме, — рассказала заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Алуа Жолдыбалина.

Скрин с видео

Член национального курултая Бурихан Нурмухамедов отметил, что Президент проявил решимость в условиях международной напряженности, четко обозначив необходимые шаги для дальнейшего развития Казахстана.

— Вместе с тем отмечается, что однопалатный Парламент обладает рядом преимуществ. В частности, такой формат позволяет ускорить процесс принятия законов, обеспечивает возможность одновременного обсуждения позиций всех политических сил в рамках одной палаты и способствует более открытым дискуссиям. Кроме того, отсутствие второго уровня, который мог бы затягивать процедуры, повышает оперативность работы. В результате, как подчеркивается, это усиливает роль Парламента и делает систему государственного управления более эффективной, — отметил Бурихан Нурмухамедов.

Скриншот с видео

Касым-Жомарт Токаев предложил назвать новый однопалатный Парламент «Курултай». По словам Президента, этот термин является понятным и близким народу и должен быть сохранен как важный символ системы государственных институтов. Численность депутатов составит 145 мандатов. Их будут избирать сроком на 5 лет. В структуре органа предусмотрены 3 заместителя председателя и 8 профильных комитетов, специализирующихся по основным направлениям.

— Депутаты теперь будут избираться по пропорциональному принципу. Это повысит институциональную роль политических партий, а также их ответственность перед обществом. Знаю, что ряд партий предлагали закрепить пропорциональный принцип не только при формировании Парламента, но и маслихатов всех уровней. Но на региональном уровне считаю необходимым сохранить мажоритарную систему. Голос жителей регионов должен быть хорошо слышен. Это моя твердая позиция, — заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев также предложил упразднить президентскую квоту и квоту Ассамблеи народа Казахстана, при этом сохранив квоты для женщин, молодежи и лиц с ограниченными возможностями.

— В ходе обсуждений мне рекомендовали сохранить президентскую квоту в Парламенте. Но убежден, что новый Парламент не нуждается в чьей-либо опеке и присмотре, — отметил Глава государства.

Кадровые полномочия парламента будут существенно расширены. Члены Конституционного суда, Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты будут назначаться исключительно с согласия депутатов. Более того, право избрания судей Верховного суда также передается народным избранникам.

— Однопалатный механизм законотворчества позволит оптимизировать процесс принятия законов, регулирующих общественные отношения в нашей стране. Во-вторых, все обсуждения будут проходить на одной площадке, и решения будут приниматься там же. В-третьих, это в определенной степени повысит устойчивость и эффективность законодательства, а также закрепит за парламентом статус единственного законодательного органа, — рассказала депутат Мажилиса РК Унзила Шапак.

Скриншот с видео

Миссия завершена

Одним из дискуссионных вопросов в работе над парламентской реформой стала судьба функций Сената в условиях однопалатного Парламента. Кто и каким образом будет обеспечивать механизм сдержек и противовесов?

— Ранее Сенат как вторая палата проверял и дорабатывал спорные вопросы, вызывавшие разногласия в обществе и власти. Его отсутствие вызывало сомнения: а что будет без этой проверки? Поэтому члены комиссии по парламентской реформе проанализировали полномочия комитетов. На этой основе мы выработали предложения, которые помогут восстановить систему сдержек и противовесов и обеспечат ее стабильность. Эти меры будут отражены в конституционных изменениях, — заявила У.Шапак.

В заявлениях Главы государства есть еще несколько важных моментов. И это касается работы Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая.

— Исторически важные миссии Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая можно считать фактически успешно завершенными. В качестве нового института предлагаю создать Қазақстанның Халық Кеңесі — Народный Совет Казахстана. Считаю исключительно важным сохранить в деятельности нового органа стратегическую преемственность функций Ассамблеи народа и Национального курултая — последовательное укрепление казахской государственности и Независимости Республики Казахстан, — подчеркнул Президент.

Как будет работать Халық кеңесі?

Народный совет Казахстана, состоящий из 126 членов, охватывает все слои общества. Совет формируется на основе принципа сбалансированности: по 42 представителя от этнокультурных центров, общественных организаций, а также региональных представительных органов. Председатель избирается самими членами совета, а его заместители будут меняться на ротационной основе.

— Народный совет является формой прямого диалога между народом и государством. В его состав входят все общественные организации, политические партии и представители регионов. Он представляет собой новую форму демократии в нашей стране, — рассказал депутат Мажилиса Ерлан Саиров.

Скриншот с видео

Как будет работать вице-президент?

И, пожалуй, самый интригующий момент пятого курултая. Касым-Жомарт Токаев предложил ввести должность Вице-президента. Ранее этот пост уже существовал в Казахстане — в 90-е годы.

— Назначать Вице-президента будет Президент с согласия Парламента простым большинством голосов. Круг его полномочий определяет сам Глава государства, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Новый Вице-президент станет ключевым координатором дипломатических переговоров и внутренней политической стабильности. При этом должность Государственного советника будет упразднена. Появление должности Вице-президента вовсе не означает ослабление института президентской власти.

— Напротив, пост Президента остается главным в государственной системе. Убежден, Казахстан будет успешно развиваться как президентская республика. От этой, оправдавшей себя, политической системы отказываться нельзя. Тем более, международный опыт убедительно свидетельствует в пользу именно такого выбора. Уверен, предложенные мною реформы государственной власти, в частности, переход к однопалатному парламенту — Курултаю, создание Халық Кеңесі — Народного Совета, учреждение должности Вице-президента придадут мощный импульс развитию нашей страны, усилят ее потенциал, — рассказал Касым-Жомарт Токаев.

Как будет проводиться конституционная реформа? На этот раз речь идет не просто о точечных поправках. По словам Президента, обновление почти половины Конституции фактически сопоставимо с принятием нового Основного закона. Эта историческая ответственность возложена на специальную Конституционную комиссию, в состав которой вошли более ста авторитетных экспертов.

На последнем Курултае были обозначены контуры будущей политической системы Казахстана и названы ключевые элементы глубинной трансформации. Стране был представлен стратегический план развития, реализация которого потребует времени, широкой общественной дискуссии и окончательного одобрения народа.