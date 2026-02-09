Самат Аисов назначен начальником Следственного департамента МВД РК
Приказом министра внутренних дел на должность начальника Следственного департамента МВД назначен полковник полиции Самат Аисов, передает агентство Kazinform.
До назначения Аисов занимал должность заместителя начальника Следственного департамента, имеет значительный практический и управленческий опыт работы в системе органов внутренних дел.
Министр внутренних дел Ержан Саденов во время представления обозначил приоритетные задачи, стоящие перед Следственным департаментом - повышение качества досудебного расследования, обеспечение принципа неотвратимости наказания, соблюдение законности и прав граждан, а также усиление персональной ответственности руководителей за результаты следственной работы.
Ранее сообщалось, что в Казахстане ужесточают ответственность руководства правоохранительных органов за нарушения.