Самат Аисов назначен начальником Следственного департамента МВД РК

До назначения Аисов занимал должность заместителя начальника Следственного департамента, имеет значительный практический и управленческий опыт работы в системе органов внутренних дел.

Министр внутренних дел Ержан Саденов во время представления обозначил приоритетные задачи, стоящие перед Следственным департаментом - повышение качества досудебного расследования, обеспечение принципа неотвратимости наказания, соблюдение законности и прав граждан, а также усиление персональной ответственности руководителей за результаты следственной работы.

Ранее сообщалось, что в Казахстане ужесточают ответственность руководства правоохранительных органов за нарушения.