РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:27, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Самат Аисов назначен начальником Следственного департамента МВД РК

    Приказом министра внутренних дел на должность начальника Следственного департамента МВД назначен полковник полиции Самат Аисов, передает агентство Kazinform.

    п
    Фото: МВД РК

    До назначения Аисов занимал должность заместителя начальника Следственного департамента, имеет значительный практический и управленческий опыт работы в системе органов внутренних дел.

    Министр внутренних дел Ержан Саденов во время представления обозначил приоритетные задачи, стоящие перед Следственным департаментом -  повышение качества досудебного расследования, обеспечение принципа неотвратимости наказания, соблюдение законности и прав граждан, а также усиление персональной ответственности руководителей за результаты следственной работы.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане ужесточают ответственность руководства правоохранительных органов за нарушения.

    Теги:
    МВД РК Кадровые назначения Полиция Назначения Правоохранительные органы
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают