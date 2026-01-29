В Казахстане ужесточают ответственность руководства правоохранительных органов за нарушения

Как отмечается в заключении Комитета Сената, основной целью поправок является совершенствование деятельности субъектов, осуществляющих охранную деятельность, усиление требований к владельцам оружия, совершенствование порядка жилищного обеспечения и осуществления жилищных выплат сотрудникам правоохранительных органов, специальных госорганов, органов гражданской защиты и военнослужащим.

Так, в закон «О жилищных отношениях» вносятся поправки в части передачи полномочий по определению порядка предоставления, исчисления, назначения, перерасчета, осуществления, прекращения, приостановления и возобновления жилищных выплат Правительству.



При этом в законе «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество» исключается обязательная государственная регистрация договоров найма жилища для получателей жилищных выплат. В законе «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия» закрепляются дополнительные обязанности для владельцев гражданского и служебного оружия, а именно:

предоставление для проведения контрольного отстрела гражданского и служебного огнестрельного нарезного оружия. Своевременное непредоставление оружия для контрольного отстрела будет являться основанием для приостановления разрешения;

сдача на хранение оружия и патронов к нему в органы внутренних дел в течение десяти рабочих дней со дня приостановления деятельности юридического лица — владельца оружия.

В законе «Об охранной деятельности»:



закрепляется обязанность субъектов в сфере охранной деятельности по представлению отчетности об осуществляемой ими деятельности в уполномоченный орган;

вводится обязанность частных охранных организаций уведомлять уполномоченный орган в случаях приостановления или возобновления своей деятельности, а также оказания охранных услуг вне места регистрации юридического лица в течение пяти рабочих дней со дня оказания или прекращения охранных услуг.

вводятся обязательные требования к руководителям филиалов и представительств частных охранных организаций, а также иных руководящих работников охранной организации, предъявляемых к работникам, занимающим должность охранника.

В настоящее время данные требования распространяются только на руководителей и охранников частных охранных организаций.



В законе «О железнодорожном транспорте» вводится понятие «военизированная железнодорожная охрана» и закрепляется ее правовой статус. Кроме того, военизированной железнодорожной охране предоставляется право оказывать услуги третьим лицам по охране грузов и объектов на территориях терминалов, задействованных в осуществлении транзитных железнодорожных грузовых перевозок.

Также в законе «О правоохранительной службе» внесены поправки в части освобождения сотрудника от должности и зачислению в распоряжение правоохранительного органа при выявлении нарушения в течение трех лет с момента его последнего назначения на должность.



Кроме того, усиливается ответственность руководителей правоохранительного органа за выявленные нарушения в кадровой работе во вверенном органе. Если сотрудник при перемещении был назначен с нарушением требований, то дисциплинарная ответственность налагается на назначившее лицо.