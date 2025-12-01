Гололед в Усть-Каменогорске травмировал свыше 600 человек с начала зимы

По данным врачей городской больницы № 4, с 1 декабря в травматологическое отделение поступили 1030 человек. Из них 638 пациентов сообщили, что получили травмы в результате падений в период гололеда. В Центр матери и ребенка за это же время обратились 34 ребенка, пострадавшие из-за скользких тротуаров.

— Ежедневно в медучреждения поступают люди с травмами, полученными из-за гололеда. Врачи оказывают необходимую помощь и назначают лечение. Мы призываем горожан быть предельно осторожными на улице. При падении и получении травмы важно незамедлительно обратиться к медикам, иначе возможны осложнения, — сообщили в управлении здравоохранения области.

В ведомстве уточнили, что взрослых пациентов принимают в городской больнице № 4 по улице Серикбаева 1, а детей — в Центре матери и ребёнка на проспекте Казыбек би.

Жителям также рекомендовали выбирать нескользкую обувь и соблюдать меры предосторожности при передвижении по городу в зимний период.

Ранее в Усть-Каменогорске из-за гололеда даже отменяли занятия - в городе в середине декабря прошел дождь после 30-градусных морозов.