С июля в Казахстане запустят ваучеры на спорт и творчество для детей

— ⁠В текущем году в рамках цифровизации услуг будет реализован пилотный проект по объединению трех направлений государственного заказа — образования, спорта и творчества — в единую систему с использованием универсального ваучера. Запуск проекта планируется с 1 июля в двух регионах (города Астана и Шымкент), а с 1 сентября — еще в трех регионах (Актюбинская, Кызылординская и Атырауская области), — говорится в ответе Олжаса Бектенова на депзапрос.

По его словам, проект предусматривает автоматизированный учет посещаемости детьми посредством QR-кодов и биометрической идентификации (с согласия родителей), а также интеграцию с информационной системой «Социальный кошелек». Это позволит обеспечить прозрачность и эффективность расходования бюджетных средств, автоматический контроль затрат на спортивные секции и творческие кружки, а также предотвратить нецелевое использование государственных средств.

Кроме того, в соответствии с действующим законодательством финансирование государственного спортивного заказа остается в компетенции областных управлений, поскольку передача на районный и городской уровень может повлиять на устойчивость финансирования и снизить эффективность контроля.

Ранее мы писали о том, в Казахстане разрабатывают закон о подушевом финансировании спортшкол.

404 тысячи детей занимаются спортом в казахстанских спортшколах.

47 млрд тенге выделено на развитие детского спорта в Казахстане в 2024 году.