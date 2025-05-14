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    12:43, 14 Май 2025 | GMT +5

    С июля в Казахстане запустят ваучеры на спорт и творчество для детей

    С 1 июля в двух регионах Казахстана стартует пилотный проект по объединению трёх направлений государственного заказа — образования, спорта и творчества, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дети
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    — ⁠В текущем году в рамках цифровизации услуг будет реализован пилотный проект по объединению трех направлений государственного заказа — образования, спорта и творчества — в единую систему с использованием универсального ваучера. Запуск проекта планируется с 1 июля в двух регионах (города Астана и Шымкент), а с 1 сентября — еще в трех регионах (Актюбинская, Кызылординская и Атырауская области), — говорится в ответе Олжаса Бектенова на депзапрос

    По его словам, проект предусматривает автоматизированный учет посещаемости детьми посредством QR-кодов и биометрической идентификации (с согласия родителей), а также интеграцию с информационной системой «Социальный кошелек». Это позволит обеспечить прозрачность и эффективность расходования бюджетных средств, автоматический контроль затрат на спортивные секции и творческие кружки, а также предотвратить нецелевое использование государственных средств.

    Кроме того, в соответствии с действующим законодательством финансирование государственного спортивного заказа остается в компетенции областных управлений, поскольку передача на районный и городской уровень может повлиять на устойчивость финансирования и снизить эффективность контроля.

    Ранее мы писали о том, в Казахстане разрабатывают закон о подушевом финансировании спортшкол.

    404 тысячи детей занимаются спортом в казахстанских спортшколах.

    47 млрд тенге выделено на развитие детского спорта в Казахстане в 2024 году.

    Теги:
    Спорт Дети
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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