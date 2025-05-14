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    11:20, 14 Май 2025 | GMT +5

    В Казахстане разрабатывают закон о подушевом финансировании спортшкол

    Об этом стало известно из ответа Олжаса Бектенова на депзапрос, передает корреспондент агентства Kazinform.

    футбол
    Фото: freepik

    ⁠- Развитие массового спорта в стране является одним из приоритетных направлений государственной политики в рамках стратегии развития спортивной отрасли и формирования здоровой нации. Во исполнение поручения Главы государства по развитию массового и детского спорта разрабатывается отраслевой законопроект, — говорится в ответе.

    По словам Олжаса Бектенова, в законопроекте предусматривается:

    • внедрение подушевого нормативного финансирования в детско-юношеских спортивных школах,
    • определение соответствующих полномочий,
    • закрепление функционирования цифровой платформы в сфере спорта.

    Также отмечается, что во всех регионах республики функционирует 521 детско-юношеская спортивная школа.

    Ранее мы писали, что 404 тысячи детей занимаются спортом в казахстанских спортшколах.

    Теги:
    Спорт Финансы и бюджет школа
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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