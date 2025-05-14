11:20, 14 Май 2025 | GMT +5
В Казахстане разрабатывают закон о подушевом финансировании спортшкол
Об этом стало известно из ответа Олжаса Бектенова на депзапрос, передает корреспондент агентства Kazinform.
- Развитие массового спорта в стране является одним из приоритетных направлений государственной политики в рамках стратегии развития спортивной отрасли и формирования здоровой нации. Во исполнение поручения Главы государства по развитию массового и детского спорта разрабатывается отраслевой законопроект, — говорится в ответе.
По словам Олжаса Бектенова, в законопроекте предусматривается:
- внедрение подушевого нормативного финансирования в детско-юношеских спортивных школах,
- определение соответствующих полномочий,
- закрепление функционирования цифровой платформы в сфере спорта.
Также отмечается, что во всех регионах республики функционирует 521 детско-юношеская спортивная школа.
Ранее мы писали, что 404 тысячи детей занимаются спортом в казахстанских спортшколах.