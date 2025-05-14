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    11:45, 14 Май 2025 | GMT +5

    47 млрд тенге выделено на развитие детского спорта в Казахстане в 2024 году

    Об этом стало известно из ответа Олжаса Бектенова на депзапрос, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    спортивные секции для детей
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    — Ежегодно увеличивается объем финансирования программ развития спорта, растет количество спортивных направлений и творческих кружков, расширяется доступность для участия детей. В 2024 году в рамках государственного спортивного заказа выделено 47 млрд тенге (в 2023 году — 43,2 млрд тенге) на охват более 240 тысяч детей в возрасте от 4 до 17 лет, — говорится в документе.

    Ранее мы писали, что с июля в Казахстане запустят ваучеры на спорт и творчество для детей.

    В Казахстане разрабатывают закон о подушевом финансировании спортшкол.

    404 тысячи детей занимаются спортом в казахстанских спортшколах.

    Теги:
    Спорт Дети Депзапрос Олжас Бектенов
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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