11:45, 14 Май 2025 | GMT +5
47 млрд тенге выделено на развитие детского спорта в Казахстане в 2024 году
Об этом стало известно из ответа Олжаса Бектенова на депзапрос, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Ежегодно увеличивается объем финансирования программ развития спорта, растет количество спортивных направлений и творческих кружков, расширяется доступность для участия детей. В 2024 году в рамках государственного спортивного заказа выделено 47 млрд тенге (в 2023 году — 43,2 млрд тенге) на охват более 240 тысяч детей в возрасте от 4 до 17 лет, — говорится в документе.
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