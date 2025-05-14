47 млрд тенге выделено на развитие детского спорта в Казахстане в 2024 году

— Ежегодно увеличивается объем финансирования программ развития спорта, растет количество спортивных направлений и творческих кружков, расширяется доступность для участия детей. В 2024 году в рамках государственного спортивного заказа выделено 47 млрд тенге (в 2023 году — 43,2 млрд тенге) на охват более 240 тысяч детей в возрасте от 4 до 17 лет, — говорится в документе.