Ряд улиц в Алатау остались без газа из-за ДТП

Как сообщили в акимате города, дорожно-транспортное происшествие произошло 22 декабря в 21:40. В связи с аварией подача газа на ряде улиц была временно приостановлена. Ограничения коснулись улиц Речная, Садовая, Новая, Некрасова, Ленина, Калибекова, Жампеисова, Макатаева, Момышулы и Уалиханова (участок от улицы Калибекова до улицы Жамбыл).

— С сегодняшнего утра ответственная организация — ТОО «NatGas» — проводит восстановительные работы силами специальной бригады. В соответствии с требованиями безопасности аварийно-восстановительные и сварочные работы в ночное время не проводятся. Планируется, что подача газа будет полностью восстановлена до конца сегодняшнего дня, — отметили в акимате.

Жителей просят перекрыть кран перед газовым счетчиком и временно использовать альтернативные виды топлива.

Ранее сообщалось, что в Казахстане был продлен запрет на вывоз сжиженного газа.