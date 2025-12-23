РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:18, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Ряд улиц в Алатау остались без газа из-за ДТП

    Около десяти улиц в микрорайоне Жетыген города Алатау остались без газоснабжения после наезда автомобиля на газовую трубу среднего давления, передает агентство Kazinform.

    газ
    Фото: pexels

    Как сообщили в акимате города, дорожно-транспортное происшествие произошло 22 декабря в 21:40. В связи с аварией подача газа на ряде улиц была временно приостановлена. Ограничения коснулись улиц Речная, Садовая, Новая, Некрасова, Ленина, Калибекова, Жампеисова, Макатаева, Момышулы и Уалиханова (участок от улицы Калибекова до улицы Жамбыл).

    — С сегодняшнего утра ответственная организация — ТОО «NatGas» — проводит восстановительные работы силами специальной бригады. В соответствии с требованиями безопасности аварийно-восстановительные и сварочные работы в ночное время не проводятся. Планируется, что подача газа будет полностью восстановлена до конца сегодняшнего дня, — отметили в акимате.

    Жителей просят перекрыть кран перед газовым счетчиком и временно использовать альтернативные виды топлива.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане был продлен запрет на вывоз сжиженного газа.

    Теги:
    ДТП Алматинская область Газ Алатау
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают