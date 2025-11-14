Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного газа

Согласно документу, на шесть месяцев продлевается запрет на вывоз из Казахстана сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом.

Исключение составляют:

вывоз недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения о разделе продукции либо контракта на недропользование, утвержденного президентом РК, обладающими стабильностью налогового режима;

вывоз товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров РК;

перемещаемые транзитные перевозки, начинающиеся и заканчивающиеся за пределами РК;

вывозимые в рамках гуманитарной помощи по решению правительства РК.

Приказ вступает в силу с 14 ноября 2025 года.

Ранее в Казахстане с 14 мая 2025 года продлили на шесть месяцев запрет на вывоз сжиженного газа.