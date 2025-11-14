09:44, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5
Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного газа
Соответствующий приказ подписал и. о. министра энергетики, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно документу, на шесть месяцев продлевается запрет на вывоз из Казахстана сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом.
Исключение составляют:
- вывоз недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения о разделе продукции либо контракта на недропользование, утвержденного президентом РК, обладающими стабильностью налогового режима;
- вывоз товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров РК;
- перемещаемые транзитные перевозки, начинающиеся и заканчивающиеся за пределами РК;
- вывозимые в рамках гуманитарной помощи по решению правительства РК.
Приказ вступает в силу с 14 ноября 2025 года.
Ранее в Казахстане с 14 мая 2025 года продлили на шесть месяцев запрет на вывоз сжиженного газа.