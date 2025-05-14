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    11:33, 14 Май 2025 | GMT +5

    В Казахстане продлили запрет на вывоз сжиженного газа

    В Министерстве энергетики сообщили о продлении запрета на вывоз с территории Казахстана сжиженного нефтяного газа автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    сжиженный газ
    Фото: pixabay

    — С ноября 2023 года действует запрет на вывоз автомобильным и железнодорожным транспортом сжиженного нефтяного газа за пределы территории Республики Казахстан. Срок действия приказа о запрете экспорта истекает 14 мая 2025 года, — напомнили в Минэнерго.

    В этой связи, в целях обеспечения сжиженным нефтяным газом внутренний рынок, ведомство решило продлить ограничение с территории республики сжиженного нефтяного газа (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 970 0), пропана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 940 0) и бутана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 13 970 0) автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев, за исключением:

    1. вывоза недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользование, утвержденного Президентом Республики Казахстан, обладающими стабильностью налогового режима в соответствии с пунктом 1 статьи 722 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежей в бюджет» (Налоговой кодекс);
    2. вывоза товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров Республики
    3. перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами Республики Казахстан.

    Приказ о запрете экспорта подписан министром энергетики Республики Казахстан и вступает в силу с 14 мая 2025 года.

    Ранее мы сообщали о том, что с 19 мая вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз нефтепродуктов с территории Казахстана, в том числе в государства — члены Евразийского экономического союза.

    Теги:
    Минэнерго РК Экспорт Экономика Газ
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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