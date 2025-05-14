В Казахстане продлили запрет на вывоз сжиженного газа

— С ноября 2023 года действует запрет на вывоз автомобильным и железнодорожным транспортом сжиженного нефтяного газа за пределы территории Республики Казахстан. Срок действия приказа о запрете экспорта истекает 14 мая 2025 года, — напомнили в Минэнерго.

В этой связи, в целях обеспечения сжиженным нефтяным газом внутренний рынок, ведомство решило продлить ограничение с территории республики сжиженного нефтяного газа (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 970 0), пропана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 940 0) и бутана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 13 970 0) автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев, за исключением:

вывоза недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользование, утвержденного Президентом Республики Казахстан, обладающими стабильностью налогового режима в соответствии с пунктом 1 статьи 722 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежей в бюджет» (Налоговой кодекс); вывоза товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров Республики перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами Республики Казахстан.

Приказ о запрете экспорта подписан министром энергетики Республики Казахстан и вступает в силу с 14 мая 2025 года.

Ранее мы сообщали о том, что с 19 мая вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз нефтепродуктов с территории Казахстана, в том числе в государства — члены Евразийского экономического союза.