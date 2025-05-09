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    22:09, 08 Май 2025 | GMT +5

    Запрет на вывоз нефтепродуктов: Казахстан вводит новые ограничения с 19 мая

    Министр энергетики РК подписал приказ от 30 апреля 2025 года «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан», передает корреспондент агентства Kazinform.

    отгрузка дизтоплива
    Фото: МЧС РК

    Согласно документу, вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Казахстана, в том числе в государства — члены Евразийского экономического союза:

    автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением:

    • смазочных масел;
    • вывоза в топливных баках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств;
    • вывоза авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство, утверждение и/или переутверждение технологии промышленного производства авиационного топлива (топлива для реактивных двигателей), при условии согласования с уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов и наличия договора с организацией, уполномоченной на проведение вышеуказанных работ, и письма с указанием необходимого для этих целей количества образцов (проб) и объемов авиационного топлива;
    • вывоза нефтепродуктов в рамках оказания гуманитарной помощи по решению правительства РК;

    железнодорожным транспортом нефтепродуктов, за исключением:

    • вывоза бензина согласно планам поставки, утверждаемым в соответствии с законом «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов»;
    • вывоза нефтепродуктов в рамках оказания гуманитарной помощи по решению правительства РК.

    Также вводится запрет на вывоз с территории РК за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза легких дистиллятов, авиакеросинов и дизельного топлива, газойлей, толуола, ксилола, битума нефтяного c 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года.

    Приказ вводится в действие с 19 мая 2025 года.

    Ранее в Казахстане утвердили новые ставки акцизов на бензин и дизтопливо.

    Теги:
    Дизтопливо Минэнерго РК Бензин
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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