Ряд спортобъектов ВКО не обеспечен условиями для людей с инвалидностью
Более 1 370 проверок провели социнспекторы в целях защиты прав социально-уязвимых слоев населения с начала года, передает Kazinform со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.
С начала 2025 года социнспекторами проведена 1371 проверка, из них 466 — внеплановые, 558 — в рамках профилактического контроля, 347 — по требованию прокуратуры. По итогам проверок выдано 704 предписания об устранении выявленных нарушений, наложено 349 штрафов на сумму более 79,7 млн тенге.
Государственным контролем охвачены:
- государственные и квазигосударственные организации — 273
- объекты здравоохранения — 170
- образования — 228
- социальной защиты — 315
- культуры — 56
- спорта — 55
- транспортной инфраструктуры — 44
- общепита — 26
- торговли — 93
- оказания финансовых услуг — 24
- другие — 87.
Так, департаментом Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по Восточно-Казахстанской области по инициативе прокуратуры Восточно-Казахстанской области проведены внеплановые проверки 10 объектов управления физической культуры и спорта Восточно-Казахстанской области на предмет доступности объектов для маломобильных групп населения. По результатам проверок выданы предписания об устранении выявленных нарушений и ответственные лица привлечены к административной ответственности.
— В последние годы в городской инфраструктуре наблюдаются значительные положительные изменения. Повысилась доступность социально значимых объектов для лиц с инвалидностью, адаптированы государственные учреждения, медицинские организации и общественные пространства. Все это существенно облегчает нашу повседневную жизнь и создает условия для беспрепятственного получения необходимых услуг, — отметила жительница города Усть-Каменогорска, имеющая инвалидность первой группы, Айнур Калиева.
Ранее сообщалось, что почти 600 млрд тенге пособий по инвалидности и потере кормильца выплатили казахстанцам.