    11:23, 26 Декабрь 2025 | GMT +5

    Ряд спортобъектов ВКО не обеспечен условиями для людей с инвалидностью

    Более 1 370 проверок провели социнспекторы в целях защиты прав социально-уязвимых слоев населения с начала года, передает Kazinform со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения. 

    Спорткомплекс для людей с ограниченными возможностями строится в Актюбинской области
    Фото: акимат Актюбинской области

    С начала 2025 года социнспекторами проведена 1371 проверка, из них 466 — внеплановые, 558 — в рамках профилактического контроля, 347 — по требованию прокуратуры. По итогам проверок выдано 704 предписания об устранении выявленных нарушений, наложено 349 штрафов на сумму более 79,7 млн тенге. 

    Государственным контролем охвачены:

    • государственные и квазигосударственные организации — 273
    • объекты здравоохранения — 170
    • образования — 228
    • социальной защиты — 315
    • культуры — 56
    • спорта — 55
    • транспортной инфраструктуры — 44
    • общепита — 26
    • торговли — 93
    • оказания финансовых услуг — 24 
    • другие — 87.

    Так, департаментом Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по Восточно-Казахстанской области по инициативе прокуратуры Восточно-Казахстанской области проведены внеплановые проверки 10 объектов управления физической культуры и спорта Восточно-Казахстанской области на предмет доступности объектов для маломобильных групп населения. По результатам проверок выданы предписания об устранении выявленных нарушений и ответственные лица привлечены к административной ответственности.

    — В последние годы в городской инфраструктуре наблюдаются значительные положительные изменения. Повысилась доступность социально значимых объектов для лиц с инвалидностью, адаптированы государственные учреждения, медицинские организации и общественные пространства. Все это существенно облегчает нашу повседневную жизнь и создает условия для беспрепятственного получения необходимых услуг, — отметила жительница города Усть-Каменогорска, имеющая инвалидность первой группы, Айнур Калиева.

    Ранее сообщалось, что почти 600 млрд тенге пособий по инвалидности и потере кормильца выплатили казахстанцам. 

