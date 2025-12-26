Ряд спортобъектов ВКО не обеспечен условиями для людей с инвалидностью

С начала 2025 года социнспекторами проведена 1371 проверка, из них 466 — внеплановые, 558 — в рамках профилактического контроля, 347 — по требованию прокуратуры. По итогам проверок выдано 704 предписания об устранении выявленных нарушений, наложено 349 штрафов на сумму более 79,7 млн тенге.

Государственным контролем охвачены:

государственные и квазигосударственные организации — 273

объекты здравоохранения — 170

образования — 228

социальной защиты — 315

культуры — 56

спорта — 55

транспортной инфраструктуры — 44

общепита — 26

торговли — 93

оказания финансовых услуг — 24

другие — 87.

Так, департаментом Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по Восточно-Казахстанской области по инициативе прокуратуры Восточно-Казахстанской области проведены внеплановые проверки 10 объектов управления физической культуры и спорта Восточно-Казахстанской области на предмет доступности объектов для маломобильных групп населения. По результатам проверок выданы предписания об устранении выявленных нарушений и ответственные лица привлечены к административной ответственности.

— В последние годы в городской инфраструктуре наблюдаются значительные положительные изменения. Повысилась доступность социально значимых объектов для лиц с инвалидностью, адаптированы государственные учреждения, медицинские организации и общественные пространства. Все это существенно облегчает нашу повседневную жизнь и создает условия для беспрепятственного получения необходимых услуг, — отметила жительница города Усть-Каменогорска, имеющая инвалидность первой группы, Айнур Калиева.

Ранее сообщалось, что почти 600 млрд тенге пособий по инвалидности и потере кормильца выплатили казахстанцам.