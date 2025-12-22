Почти 600 млрд тенге пособий по инвалидности и потере кормильца выплатили казахстанцам

Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 82,5 млрд тенге.

По состоянию на 1 декабря 2025 года численность получателей ГСП по инвалидности составила 543,1 тыс. человек, по случаю потери кормильца — порядка 187 тыс. человек.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.

Размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС. Так, по состоянию на 1 декабря 2025 года социальную выплату по утрате трудоспособности получили 100,4 тыс. человек, а социальную выплату по потере кормильца — порядка 67,9 тыс. семей.

Размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.

Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета.

С 1 января 2025 года размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца повышены на 6,5% в связи с увеличением размера прожиточного минимума. По решению Правительства РК также на 6,5% были повышены размеры выплат из ГФСС по утрате трудоспособности и по потере кормильца.

Так, в текущем году размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для 1 группы — 101 702 тенге, 2 группы — 81 362 тенге, 3 группы — 55 474 тенге.

По состоянию на 1 декабря средний размер социальных выплат по утрате трудоспособности составляет 71 985 тенге, по потере кормильца — 73 987 тенге.

Ранее мы писали, что свыше 285 тысяч казахстанцев получили адресную социальную помощь.