    09:27, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Свыше 285 тысяч казахстанцев получили адресную социальную помощь

    В 2025 году в Казахстане на выплату соцпомощи из бюджета предусмотрено 98,4 млрд тенге. Об этом сообщили в Минтруда и социальной защиты населения, передает агентство Kazinform.

    Фото: pixabay

    — На 1 ноября адресная соцпомощь назначена 285,1 тыс. человек из 53 тыс. семей на сумму 27,1 млрд тенге. В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 98,4 млрд тенге, — говорится в сообщении Минтруда и социальной защиты населения РК.

    Как сообщалось ранее, основная цель АСП — выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.

    АСП предусматривает:

    • ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает черты бедности;
    • предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере
      1,5 МРП на каждого ребенка. На 1 ноября т. г. дополнительная выплата назначена 88,8 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 3,4 млрд тенге;
    • содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.

    Отмечается, что казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz).

