20 Сентября 2022, 18:21

Ряд логистических проектов реализуется в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане продолжается развитие железнодорожной инфраструктуры, морских портов и логистических центров. Об этом на международном транспортно-логистическом форуме «New Silk Way» в Алматы заявил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Алмаз Ыдырысов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вице-министр сообщил, что в стране разрабатывается ряд инфраструктурных проектов для развития логистики.

«Наш крупный проект - это Достык-Мойынты. На него мы делаем большую ставку. Также предпринимается ряд мер для развития других инфраструктурных проектов - это железнодорожная линия в обход города Алматы, железнодорожная линия Дарбаза–Мактаарал, а также создание транспортно-логистического хаба на территории морского порта Актау и расширение терминальных мощностей в самом морском порту Актау. Все это придаст большой импульс для того, чтобы развить логистические перевозки», - сказал Алмаз Ыдырысов.

Спикер добавил, что сейчас развивается транскаспийский международный транспортный маршрут - международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.

«Это придаст импульс для новых альтернативных маршрутных перевозок, а также для повышения транзитного потенциала нашей страны. Именно в этом направлении мы как раз работаем, развиваем инфраструктурные проекты - это вышеперечисленные железнодорожные линии (Достык-Мойынты, Дарбаза–Мактаарал - прим. автора), и открытие нового пункта пропуска «Бахты» на границе с Китаем», - заявил он.

Летом этого года сообщалось , что на железнодорожном участке Достык-Мойынты планируют построить вторые пути, также рассматривается вопрос строительства железнодорожных участков Бахты-Аягоз и Дарбаза-Мактаарал. На сегодня около 350 казахстанских компаний осуществляют перевозки в дальнее зарубежье.

Кроме того, сообщалось , что Казахстан планирует построить паромный флот и в последующем увеличить их количество.

В прошлом году сообщалось , что Казахстан и Узбекистан планируют строительство железнодорожной линии Дарбаза – Мактаарал.