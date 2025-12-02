11:02, 02 Декабрь 2025 | GMT +5
Ряд кадровых перестановок произошел в высшей власти Кыргызстана
В Кыргызстане ряд высокопоставленных чиновников получили новые назначения, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Соответствующими указами президента КР Садыра Жапарова освобождены и назначены на должности следующие госслужащие:
- Бактыбек Бекболотов освобожден от должности секретаря Совета безопасности. На этот пост назначен Рустам Мамасадыков, ранее занимавший должность первого заместителя председателя ГКНБ;
- Марат Иманкулов стал советником президента КР. На ранее занимаемую им должность Государственного секретаря назначен Арслан Койчиев;
- Эркин Чечейбаев освобожден от должности министра здравоохранения. Исполняющим обязанности главы ведомства назначен Каныбек Досмамбетов, прежде возглавлявший подразделение ГКНБ по Джалал-Абадской области;
- Азамат Апсатаров назначен начальником управления контроля исполнения решений президента и кабинета министров администрации президента КР, с одновременным освобождением от должности помощника президента;
- Канат Джумагазиев освобожден от должности полномочного представителя президента в Чуйской области. На этом посту его сменил Азамат Осмонов;
- Эльчибек Джантаев возглавил Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления с одновременным освобождением от должности полномочного представителя президента в Ошской области;
- Даниэль Рысалиев назначензаместителем председателя ГКНБ — директором Координационного центра по обеспечению кибербезопасности;
- Курванбек Авазов назначен первым заместителем председателя ГКНБ.
Серия кадровых назначений последовала после проведения досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша, прошедших 30 ноября 2025 года. О том, какая явка была зафиксирована на парламентских выборах — читайте здесь.