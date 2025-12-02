Ряд кадровых перестановок произошел в высшей власти Кыргызстана

Соответствующими указами президента КР Садыра Жапарова освобождены и назначены на должности следующие госслужащие:

Бактыбек Бекболотов освобожден от должности секретаря Совета безопасности. На этот пост назначен Рустам Мамасадыков, ранее занимавший должность первого заместителя председателя ГКНБ;

Марат Иманкулов стал советником президента КР. На ранее занимаемую им должность Государственного секретаря назначен Арслан Койчиев;

Эркин Чечейбаев освобожден от должности министра здравоохранения. Исполняющим обязанности главы ведомства назначен Каныбек Досмамбетов, прежде возглавлявший подразделение ГКНБ по Джалал-Абадской области;

Азамат Апсатаров назначен начальником управления контроля исполнения решений президента и кабинета министров администрации президента КР, с одновременным освобождением от должности помощника президента;

Канат Джумагазиев освобожден от должности полномочного представителя президента в Чуйской области. На этом посту его сменил Азамат Осмонов;

Эльчибек Джантаев возглавил Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления с одновременным освобождением от должности полномочного представителя президента в Ошской области;

Даниэль Рысалиев назначензаместителем председателя ГКНБ — директором Координационного центра по обеспечению кибербезопасности;

Курванбек Авазов назначен первым заместителем председателя ГКНБ.

Серия кадровых назначений последовала после проведения досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша, прошедших 30 ноября 2025 года. О том, какая явка была зафиксирована на парламентских выборах — читайте здесь.