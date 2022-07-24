Ряд документов подписан в рамках визита Президента Казахстана в Саудовскую Аравию
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках официального визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Саудовскую Аравию были подписаны 13 документов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
1. Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и спорта Казахстана и Министерством спорта Саудовской Аравии в области спорта.
2. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области СМИ между Министерством информации и общественного развития Казахстана и Министерством СМИ Саудовской Аравии.
3. Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве и обмене новостями между «Саудовским агентством печати» и НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан».
4. Меморандум о взаимопонимании между Astana International Exchange Ltd. и Саудовской фондовой биржей (Tadawul).
5. Протокол санитарно-технических требований к импорту мяса крупного рогатого скота и баранины.
6. Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Казахстана и ACWA Power.
7. Соглашение о сотрудничестве между АО «Самрук-Қазына» и Ajlan & Bros Holding Group Ability.
8. Меморандум о взаимопонимании между ТОО «КазБиоСорго» и компанией Ajlan & Bros Holding Group.
9. Соглашение о сотрудничестве между АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» и Ajlan & Bros Holding Group Ability.
10. Меморандум о взаимопонимании между ТОО «Оптоград» и компанией Ajlan & Bros Holding Group по поставкам казахстанского мяса в Саудовскую Аравию.
11. Меморандум о сотрудничестве по инвестициям между АО «Национальная компания KAZAKH INVEST» и Al Rajhi International for Investment (RAII).
12. Меморандум о сотрудничестве между акционерным обществом «Центр развития торговой политики «QazTrade» и ООО «Лулу Сауди Гипермаркетс».
13. Соглашение между ТОО «Евразия Инвест ЛТД» и Jamjoom Pharma о поставке сухого кобыльего молока из Казахстана в Саудовскую Аравию.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Хранителя двух святынь – Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда с официальным визитом прибыл в Джидду в субботу.
После церемонии встречи Президента РК во дворце Короля «Каср Ас-Салам» Касым-Жомарт Токаев и Наследный принц Саудовской Аравии провели переговоры.
В ходе переговоров обсудили вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Казахстан готов предложить особые условия и широкий спектр преференций для саудовских инвесторов в различных перспективных областях, представляющих взаимный интерес.
Стороны подтвердили намерение существенно увеличить взаимный товарооборот и в ближайшее время правительства активизируют работу в этом направлении.
Сегодня Президент Казахстана принял участие в инвестиционном круглом столе с представителями деловых кругов Саудовской Аравии.
Фото: akorda.kz