24 Июля 2022 15:49

Ряд документов подписан в рамках визита Президента Казахстана в Саудовскую Аравию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках официального визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Саудовскую Аравию были подписаны 13 документов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

1. Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и спорта Казахстана и Министерством спорта Саудовской Аравии в области спорта.

2. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области СМИ между Министерством информации и общественного развития Казахстана и Министерством СМИ Саудовской Аравии.

3. Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве и обмене новостями между «Саудовским агентством печати» и НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан».

4. Меморандум о взаимопонимании между Astana International Exchange Ltd. и Саудовской фондовой биржей (Tadawul).

5. Протокол санитарно-технических требований к импорту мяса крупного рогатого скота и баранины.

6. Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Казахстана и ACWA Power.

7. Соглашение о сотрудничестве между АО «Самрук-Қазына» и Ajlan & Bros Holding Group Ability.

8. Меморандум о взаимопонимании между ТОО «КазБиоСорго» и компанией Ajlan & Bros Holding Group.

9. Соглашение о сотрудничестве между АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» и Ajlan & Bros Holding Group Ability.

10. Меморандум о взаимопонимании между ТОО «Оптоград» и компанией Ajlan & Bros Holding Group по поставкам казахстанского мяса в Саудовскую Аравию.

11. Меморандум о сотрудничестве по инвестициям между АО «Национальная компания KAZAKH INVEST» и Al Rajhi International for Investment (RAII).

12. Меморандум о сотрудничестве между акционерным обществом «Центр развития торговой политики «QazTrade» и ООО «Лулу Сауди Гипермаркетс».

13. Соглашение между ТОО «Евразия Инвест ЛТД» и Jamjoom Pharma о поставке сухого кобыльего молока из Казахстана в Саудовскую Аравию.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Хранителя двух святынь – Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда с официальным визитом прибыл в Джидду в субботу.

После церемонии встречи Президента РК во дворце Короля «Каср Ас-Салам» Касым-Жомарт Токаев и Наследный принц Саудовской Аравии провели переговоры.

В ходе переговоров обсудили вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Казахстан готов предложить особые условия и широкий спектр преференций для саудовских инвесторов в различных перспективных областях, представляющих взаимный интерес.

Стороны подтвердили намерение существенно увеличить взаимный товарооборот и в ближайшее время правительства активизируют работу в этом направлении.

Сегодня Президент Казахстана принял участие в инвестиционном круглом столе с представителями деловых кругов Саудовской Аравии.





Фото: akorda.kz