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    16:50, 22 Август 2024 | GMT +6

    Русло реки Есентай в Алматы защитят от возможных ледовых выбросов

    река Есентай
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    В Алматы будет построена система искусственных сооружений в русле реки Есентай. Об этом сообщил аким города Ерболат Досаев в ходе встречи с населением Медеуского района, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Данные меры, по словам акима, позволят снизить скорость паводковых потоков и остановить ледовые выбросы на реке.

    Глава города проинформировал, что в мае этого года начато строительство систем каскадов, барьеров и стабилизаторов. Работы планируется завершить в ноябре 2024 года.

    Напомним, в декабре 2022 и 2023 годов вдоль набережной реки Есентай произошли локальные ледово-водные паводки. В результате уровень воды поднялся на 1,5 м, также были повреждены ограждения, скамейки и урны. Было вывезено более 5 тысяч кубометров снега, поврежденная инфраструктура была восстановлена.

    Ранее на сайте агентства Kazinform выходил фоторепортаж о набережной реки Есентай, которая стала местом притяжения алматинцев.

    Теги:
    Ерболат Досаев Акимат Строительство Алматы Реки Благоустройство Акимы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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