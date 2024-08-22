Русло реки Есентай в Алматы защитят от возможных ледовых выбросов

В Алматы будет построена система искусственных сооружений в русле реки Есентай. Об этом сообщил аким города Ерболат Досаев в ходе встречи с населением Медеуского района, передает корреспондент агентства Kazinform.

Данные меры, по словам акима, позволят снизить скорость паводковых потоков и остановить ледовые выбросы на реке.

Глава города проинформировал, что в мае этого года начато строительство систем каскадов, барьеров и стабилизаторов. Работы планируется завершить в ноябре 2024 года.

Напомним, в декабре 2022 и 2023 годов вдоль набережной реки Есентай произошли локальные ледово-водные паводки. В результате уровень воды поднялся на 1,5 м, также были повреждены ограждения, скамейки и урны. Было вывезено более 5 тысяч кубометров снега, поврежденная инфраструктура была восстановлена.

Ранее на сайте агентства Kazinform выходил фоторепортаж о набережной реки Есентай, которая стала местом притяжения алматинцев.