Румыния готова открыть черноморские пути с выходом на Европу для Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Парламента Румынии Борис Волосатый подчеркнул, что казахстанский рынок является интересным для развития экономики Румынии и в целом для Европы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для Румынии Казахстан является интересным партнером и наши черноморские порты могут быть вратами для Казахстана на европейский рынок. Казахстанский рынок является интересным для развития экономики Румынии и Европы», - сказал он в ходе пресс-конференции в Центре содействия международным наблюдателям в Астане.

В столицу Казахстана Борис Волосатый прибыл в качестве международного наблюдателя за внеочередными выборами депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. По его словам, Казахстан сегодня делает важный шаг к демократическому миру и движется в том направлении, в котором найдет свое место в цивилизованном мире.

«Подготовка к выборам была очень серьезной. Отмечу компетенции тех людей, которые работают на избирательных участках, которые смогли ответить на все мои вопросы, иногда каверзные», - добавил Борис Волосатый.

Ранее сообщалось, что за выборами следит 61 наблюдатель от Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств. Положительно оценили проведение выборов в Казахстане наблюдатели из Норвегии и Польши. Представитель Азербайджана Ризван Гусейнов особенно отметил наличие графы «Против всех» в бюллетенях для голосования.