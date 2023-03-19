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    16:27, 19 Март 2023 | GMT +6

    Румыния готова открыть черноморские пути с выходом на Европу для Казахстана

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    Фото: usm.media
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Парламента Румынии Борис Волосатый подчеркнул, что казахстанский рынок является интересным для развития экономики Румынии и в целом для Европы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для Румынии Казахстан является интересным партнером и наши черноморские порты могут быть вратами для Казахстана на европейский рынок. Казахстанский рынок является интересным для развития экономики Румынии и Европы», - сказал он в ходе пресс-конференции в Центре содействия международным наблюдателям в Астане.

    В столицу Казахстана Борис Волосатый прибыл в качестве международного наблюдателя за внеочередными выборами депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. По его словам, Казахстан сегодня делает важный шаг к демократическому миру и движется в том направлении, в котором найдет свое место в цивилизованном мире.

    «Подготовка к выборам была очень серьезной. Отмечу компетенции тех людей, которые работают на избирательных участках, которые смогли ответить на все мои вопросы, иногда каверзные», - добавил Борис Волосатый.

    Ранее сообщалось, что за выборами следит 61 наблюдатель от Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств. Положительно оценили проведение выборов в Казахстане наблюдатели из Норвегии и Польши. Представитель Азербайджана Ризван Гусейнов особенно отметил наличие графы «Против всех» в бюллетенях для голосования.


    Теги:
    Экономика Румыния Сотрудничество Европа Интеграция и партнерство
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