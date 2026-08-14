Румыния остановила единственную АЭС: Дунай обмелел до рекордного уровня
Румыния остановила второй реактор АЭС «Чернаводэ» из-за рекордного обмеления Дуная, лишившись источника, который обычно обеспечивает около пятой части электроэнергии страны, передает Kazinform со ссылкой на BBC.
Об этом сообщила национальная компания по атомной энергетике.
Компания Nuclearelectrica уже в июле остановила один из двух реакторов АЭС «Чернаводэ», которая обычно вырабатывает пятую часть всего объема электроэнергии Румынии.
Кроме того, второй реактор также пришлось остановить «из-за значительного и продолжающегося падения уровня воды в реке Дунай», говорится в заявлении компании.
— Nuclearelectrica SA сообщает, что утром 13 августа 2026 года она приступила к процедурам контролируемой остановки второго энергоблока Чернаводской атомной электростанции, — говорится в заявлении.
Румыния уже несколько дней пыталась предотвратить полную остановку двух реакторов станции мощностью 700 МВт каждый.
Для этого были приняты меры: в частности, взорваны скалы и затоплены четыре заполненные камнями баржи, чтобы изменить русло реки; общие затраты на эти меры оцениваются в более чем 2 млн евро.
По данным издания, это первая остановка станции со времен засухи 2003 года, когда АЭС пришлось прекратить работу на несколько недель. Как сообщило в среду министерство энергетики, ожидается, что электроснабжение страны обеспечат альтернативные источники, в том числе ветровая энергетика, а также импорт.
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