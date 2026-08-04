Румыния взорвала скалу на Дунае ради спасения работы АЭС

Румынские военные провели подрыв скального образования на Дунае, рассчитывая увеличить приток воды к Чернаводской атомной электростанции. Такое решение приняли после резкого обмеления реки, которое поставило под угрозу стабильную работу одного из энергоблоков, передает Kazinform со ссылкой на Euronews.

Военно-морские силы Румынии использовали 180 килограммов взрывчатки для разрушения скалы в русле Дуная. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны страны Раду Мируцэ.

В операции были задействованы более 100 специалистов, включая саперов и водолазов. Перед подрывом они провели серию испытаний, чтобы оценить состояние породы и подготовить место работ.

Разрушить скалу удалось лишь со второй попытки. По словам заместителя командующего ВМС Румынии Марчела Некулае, первый взрыв не дал ожидаемого результата, поскольку горная порода оказалась значительно прочнее предварительных расчетов.

После завершения работ власти рассчитывают изменить направление потока из рукава Бала в Старый Дунай. Это должно увеличить объем воды, поступающей к Чернаводской АЭС, которая зависит от речного водоснабжения для охлаждения оборудования.

Необходимость срочных мер возникла из-за рекордной засухи. На Дунае зафиксировано историческое снижение уровня воды, которое уже сказалось на судоходстве, туристической отрасли, промышленности и энергетике ряда европейских государств.

Чернаводская АЭС производит почти пятую часть всей электроэнергии Румынии. Мощность первого энергоблока, остановленного в конце июля, составляет 706,5 МВт, второго, продолжающего работу, — 704,8 МВт.

Напомним, ранее обмеление Дуная вынудило Венгрию остановить единственную АЭС.