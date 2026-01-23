Руководители этнокультурных объединений поддержали инициативы Главы государства

Среди участников встречи были Зайнуддин Махусеев, Акбаржон Исмаилов, Тауфик Каримов, Наринэ Микаелян, Ахмет Мурадов, Юрий Тимощенко, Абдулла Исматуллаев, Шавкат Исмаилов, Дмитрий Останькович, Абилфас Хамедов, Виталий Тварионас и Исидор Борчашвили.

В мероприятии также приняли участие депутаты Парламента Закиржан Кузиев, Евгений Больгерт, Сергей Пономарев, Наталья Дементьева и заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов.

Фото: Акорда

Основной темой обсуждения стали инициативы V заседания Национального курултая и участие этнокультурных объединений в реализации ключевых направлений дальнейшей политической модернизации страны.

Ерлан Карин подчеркнул важность конституционной реформы для поступательного прогресса страны и незыблемость принципа государственной политики «Единство в многообразии», являющегося основой общественной консолидации.

Фото: Акорда

В свою очередь представители этнокультурных объединений отметили, что инициативы и решения Главы государства в культурно-гуманитарной, социально-экономической, политической сферах, озвученные на заседании Курултая, задают цельное видение нового этапа развития страны.

Руководители этнокультурных объединений выразили поддержку инициативам Главы государства и подтвердили готовность активно участвовать в реализации предстоящих реформ.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на V Национальном курултае в Кызылорде отметил значительные изменения в обществе, достигнутые благодаря проведенным реформам и работе курултая.