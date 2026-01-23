РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:44, 22 Январь 2026 | GMT +5

    Руководители этнокультурных объединений поддержали инициативы Главы государства

    В столичном Доме дружбы состоялась встреча Государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина с руководителями и членами ряда республиканских этнокультурных объединений. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Ерлан Карин встретился с руководителями этнокультурных объединений
    Фото: Акорда

    Среди участников встречи были Зайнуддин Махусеев, Акбаржон Исмаилов, Тауфик Каримов, Наринэ Микаелян, Ахмет Мурадов, Юрий Тимощенко, Абдулла Исматуллаев, Шавкат Исмаилов, Дмитрий Останькович, Абилфас Хамедов, Виталий Тварионас и Исидор Борчашвили.

    В мероприятии также приняли участие депутаты Парламента Закиржан Кузиев, Евгений Больгерт, Сергей Пономарев, Наталья Дементьева и заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов.

    Ерлан Карин встретился с руководителями этнокультурных объединений
    Фото: Акорда

    Основной темой обсуждения стали инициативы V заседания Национального курултая и участие этнокультурных объединений в реализации ключевых направлений дальнейшей политической модернизации страны.

    Ерлан Карин подчеркнул важность конституционной реформы для поступательного прогресса страны и незыблемость принципа государственной политики «Единство в многообразии», являющегося основой общественной консолидации.

    Ерлан Карин встретился с руководителями этнокультурных объединений
    Фото: Акорда

    В свою очередь представители этнокультурных объединений отметили, что инициативы и решения Главы государства в культурно-гуманитарной, социально-экономической, политической сферах, озвученные на заседании Курултая, задают цельное видение нового этапа развития страны.

    Руководители этнокультурных объединений выразили поддержку инициативам Главы государства и подтвердили готовность активно участвовать в реализации предстоящих реформ.

    Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на V Национальном курултае в Кызылорде отметил значительные изменения в обществе, достигнутые благодаря проведенным реформам и работе курултая.

    Теги:
    Курултай Акорда Ерлан Карин Национальный курултай
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают