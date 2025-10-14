РУ
телерадиокомплекс президента РК
    20:49, 13 Октябрь 2025 | GMT +5

    Руководитель облуправления в ВКО получил строгий выговор за нарушение этики

    В Восточном Казахстане рассмотрено дисциплинарное дело в отношении руководителя одного из областных управлений, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Руководитель облуправления в ВКО получил строгий выговор за нарушение этики
    Фото: Pexels

    Сегодня на заседании Совета по этике региона большинством голосов принято решение о наложении взыскания в виде строгого выговора.

    — Совет по этике рассмотрел все материалы объективно. Соответствующее представление по строгому выговору направлено акиму области для принятия мер, — сообщили в департаменте Агентства по делам государственной службы по ВКО.

    В ведомстве отметили, что руководитель признал факт нарушения. И извинился перед коллегами, в том числе, участниками онлайн-совещания, во время которого произошел инцидент. Ранее он уже приносил публичные извинения.

    Кроме того, в Департаменте рассказали, что госслужащий имеет 18-летний стаж работы и впервые привлечен к дисциплинарной ответственности.

    В акимате пояснили, что комментарии о возможном нетрезвом состоянии руководителя управления не соответствуют действительности. У сотрудника диагностирован сахарный диабет II типа, что могло повлиять на его физическое состояние. Сам чиновник заявил о готовности предоставить медицинские документы комиссии.

    В администрации региона подчеркнули, что акимат ВКО последовательно придерживается принципов открытости, транспарентности и нулевой терпимости к нарушениям этических норм.

    — Мы выступаем за открытость, прозрачность и ответственность каждого госслужащего. Рассмотрение дисциплинарных дел проводится строго в рамках закона и с соблюдением принципов объективности, — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что аким села Шиликти в ВКО оштрафован за нецензурную брань в присутствии жителей.

     

    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
