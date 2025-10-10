РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:55, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    Аким села Шиликти в ВКО оштрафован за нецензурную брань в присутствии жителей

    В Зайсанском районном суде Восточно-Казахстанской области рассмотрено административное дело в отношении акима села Шиликти, который допустил нецензурные высказывания в адрес жителей, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    р
    Фото: кадр из видео

    Согласно материалам дела, 6 октября 2025 года около 15:00 должностное лицо, находясь в своём служебном кабинете в здании акимата, в присутствии сельчан и представителей общественных объединений проявило неуважение к окружающим, используя ненормативную лексику.

    Как сообщили в суде, в ходе заседания чиновник полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

    — Он не отрицал факта употребления нецензурных выражений, выразил сожаление и публично извинился перед присутствующими, — уточнили в суде.

    Вина акима подтверждена свидетельскими показаниями, а также видеозаписью, исследованной в судебном заседании.

    Постановлением Зайсанского районного суда госслужащий признан виновным по части 1 статьи 434 КоАП РК («Мелкое хулиганство») и оштрафован на 55 048 тенге.

    Постановление суда не вступило в законную силу.

    Ранее сообщалось, что в отношении акима села Шиликти, после его нецензурных выражений начата служебная проверка.

    Теги:
    Село ВКО Восточно-Казахстанская область Штрафы Акимат Госслужба Акимы
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
    Сейчас читают