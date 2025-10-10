Аким села Шиликти в ВКО оштрафован за нецензурную брань в присутствии жителей
В Зайсанском районном суде Восточно-Казахстанской области рассмотрено административное дело в отношении акима села Шиликти, который допустил нецензурные высказывания в адрес жителей, передаёт корреспондент агентства Kazinform.
Согласно материалам дела, 6 октября 2025 года около 15:00 должностное лицо, находясь в своём служебном кабинете в здании акимата, в присутствии сельчан и представителей общественных объединений проявило неуважение к окружающим, используя ненормативную лексику.
Как сообщили в суде, в ходе заседания чиновник полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
— Он не отрицал факта употребления нецензурных выражений, выразил сожаление и публично извинился перед присутствующими, — уточнили в суде.
Вина акима подтверждена свидетельскими показаниями, а также видеозаписью, исследованной в судебном заседании.
Постановлением Зайсанского районного суда госслужащий признан виновным по части 1 статьи 434 КоАП РК («Мелкое хулиганство») и оштрафован на 55 048 тенге.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что в отношении акима села Шиликти, после его нецензурных выражений начата служебная проверка.