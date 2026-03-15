    14:51, 15 Март 2026 | GMT +5

    Руководитель Администрации Президента РК проголосовал на республиканском референдуме

    Руководитель Администрации Президента РК Айбек Дадебай проголосовал на республиканском референдуме по проекту новой Конституции, передает агентство Kazinform.

    Руководитель Администрации Президента РК проголосовал на республиканском референдуме
    Фото: Акорда

    Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан Айбек Дадебай проголосовал на республиканском референдуме по проекту новой Конституции на участке №51, расположенном во Дворце школьников.

    Ранее сообщалось, что Правительство и лидеры партий Казахстана приняли участие в голосовании.

    Конституционная реформа Референдум-2026 Администрация Президента РК
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
