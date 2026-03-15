14:51, 15 Март 2026 | GMT +5
Руководитель Администрации Президента РК проголосовал на республиканском референдуме
Руководитель Администрации Президента РК Айбек Дадебай проголосовал на республиканском референдуме по проекту новой Конституции, передает агентство Kazinform.
на участке №51, расположенном во Дворце школьников.
Ранее сообщалось, что Правительство и лидеры партий Казахстана приняли участие в голосовании.