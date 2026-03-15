Правительство и лидеры партий Казахстана приняли участие в голосовании

Голосование членов кабинета министров состоялось в утренние часы.

В референдуме приняли участие:

Премьер-министр Олжас Бектенов

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр

Заместитель премьер-министра, руководитель Аппарата правительства Галымжан Койшыбаев

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев

Заместитель премьер-министра, министр национальной экономики Серик Жумангарин

Заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев

Заместитель Премьер-министра - министр культуры и информации Аида Балаева проголосовала на участке №129 в Национальной академической библиотеке. Она расценила принятие новой Конституции как конкретный результат политических реформ Главы государства, начатых в 2019 году.

Из числа министров на участки пришли:

Министр внутренних дел Ержан Саденов

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев

Министр обороны, генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов

Министр энергетики Ерлан Аккенженов

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев

Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев

Министр труда и социальной защиты Аскарбек Ертаев

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов

Министр финансов Мади Такиев

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев

Министр иностранных дел Ермек Кошербаев

Министр юстиции Ерлан Сарсембаев

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек

Парламент и партии поддержали гражданский процесс

К примеру, сенатор Парламента Нурторе Жусуп посетил участок №129, охарактеризовав референдум как исторически значимое событие для страны. Глава партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров проголосовал вместе с депутатами и сопредседателями партии – в партии подчеркнули, что считают гражданское участие в общенациональных процессах принципиальной позицией.

Референдум продолжается по всей стране

Голосование по проекту новой Конституции идёт на всей территории республики. На избирательные участки приходят граждане разных поколений — от молодежи до представителей старшего поколения. Массовое участие руководства государства в референдуме, по замыслу организаторов, призвано подать пример ответственного гражданского поведения всему обществу.

Итоги голосования станут известны после закрытия всех избирательных участков.