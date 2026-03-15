    14:30, 15 Март 2026 | GMT +5

    Правительство и лидеры партий Казахстана приняли участие в голосовании

    Республиканский референдум по проекту новой Конституции Казахстана проходит в штатном режиме. В первой половине дня на избирательные участки пришли глава Правительства, вице-премьеры, все члены кабинета министров и лидеры политических партий. К 10:30 утра весь состав Правительства уже проголосовал, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Голосование членов кабинета министров состоялось в утренние часы.

    В референдуме приняли участие:

    Премьер-министр Олжас Бектенов
    Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр
    Заместитель премьер-министра, руководитель Аппарата правительства Галымжан Койшыбаев
    Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев
    Заместитель премьер-министра, министр национальной экономики Серик Жумангарин

    Заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев

    Заместитель Премьер-министра - министр культуры и информации Аида Балаева проголосовала на участке №129 в Национальной академической библиотеке. Она расценила принятие новой Конституции как конкретный результат политических реформ Главы государства, начатых в 2019 году.

    Из числа министров на участки пришли:

    Министр внутренних дел Ержан Саденов
    Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев
    Министр обороны, генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов
    Министр энергетики Ерлан Аккенженов
    Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев
    Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов
    Министр просвещения Жулдыз Сулейменова
    Министр здравоохранения Акмарал Альназарова
    Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов
    Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев
    Министр труда и социальной защиты Аскарбек Ертаев
    Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов
    Министр финансов Мади Такиев
    Министр транспорта Нурлан Сауранбаев
    Министр иностранных дел Ермек Кошербаев

    Министр юстиции Ерлан Сарсембаев

    Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров
    Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек

    Парламент и партии поддержали гражданский процесс

    К примеру, сенатор Парламента Нурторе Жусуп посетил участок №129, охарактеризовав референдум как исторически значимое событие для страны. Глава партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров проголосовал вместе с депутатами и сопредседателями партии – в партии подчеркнули, что считают гражданское участие в общенациональных процессах принципиальной позицией.

    Референдум продолжается по всей стране

    Голосование по проекту новой Конституции идёт на всей территории республики. На избирательные участки приходят граждане разных поколений — от молодежи до представителей старшего поколения. Массовое участие руководства государства в референдуме, по замыслу организаторов, призвано подать пример ответственного гражданского поведения всему обществу.

    Итоги голосования станут известны после закрытия всех избирательных участков.

    Теги:
    Правительство РК Парламент Политические партии Конституционная реформа Референдум-2026
    Адиль Саптаев
    Сейчас читают