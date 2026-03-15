Правительство и лидеры партий Казахстана приняли участие в голосовании
Республиканский референдум по проекту новой Конституции Казахстана проходит в штатном режиме. В первой половине дня на избирательные участки пришли глава Правительства, вице-премьеры, все члены кабинета министров и лидеры политических партий. К 10:30 утра весь состав Правительства уже проголосовал, передает корреспондент агентства Kazinform.
Голосование членов кабинета министров состоялось в утренние часы.
В референдуме приняли участие:
Премьер-министр Олжас Бектенов
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр
Заместитель премьер-министра, руководитель Аппарата правительства Галымжан Койшыбаев
Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев
Заместитель премьер-министра, министр национальной экономики Серик Жумангарин
Заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев
Заместитель Премьер-министра - министр культуры и информации Аида Балаева проголосовала на участке №129 в Национальной академической библиотеке. Она расценила принятие новой Конституции как конкретный результат политических реформ Главы государства, начатых в 2019 году.
Из числа министров на участки пришли:
Министр внутренних дел Ержан Саденов
Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев
Министр обороны, генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов
Министр энергетики Ерлан Аккенженов
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев
Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова
Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев
Министр труда и социальной защиты Аскарбек Ертаев
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов
Министр финансов Мади Такиев
Министр транспорта Нурлан Сауранбаев
Министр иностранных дел Ермек Кошербаев
Министр юстиции Ерлан Сарсембаев
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек
Парламент и партии поддержали гражданский процесс
К примеру, сенатор Парламента Нурторе Жусуп посетил участок №129, охарактеризовав референдум как исторически значимое событие для страны. Глава партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров проголосовал вместе с депутатами и сопредседателями партии – в партии подчеркнули, что считают гражданское участие в общенациональных процессах принципиальной позицией.
Референдум продолжается по всей стране
Голосование по проекту новой Конституции идёт на всей территории республики. На избирательные участки приходят граждане разных поколений — от молодежи до представителей старшего поколения. Массовое участие руководства государства в референдуме, по замыслу организаторов, призвано подать пример ответственного гражданского поведения всему обществу.
Итоги голосования станут известны после закрытия всех избирательных участков.