«Рухани жаңғыру»: что сделано в рамках проекта за несколько лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Рухани жаңғыру» является одним из самых масштабных и перспективных проектов страны. За период с 2017 – 2020 годы в рамках реализации Программы проведено 131 923 мероприятий, охвачено 53 612 083 человек и привлечено свыше 330 млрд тенге меценатских и спонсорских средств. О наиболее значимых достижениях в рамках проекта расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

Специальный проект «Туған жер». Всего за 4 года в регионах проведено 52 260 мероприятий с охватом свыше 30 млн человек.

Краеведческая деятельность. С 2017 года в 5–7 классах утверждена 20 часовая, учебная программа интегрированного курса «Краеведение» на основе предметов «История Казахстана», «География», «Казахская литература», «Музыка».В 2019 году разработана и внедрена в учебный процесс хрестоматия «Краеведение», имеющая большое воспитательное значение для изучения истории малой Родины, укрепления духовного национального кода подрастающего поколения. В настоящее время в школах функционируют 2 357 музеев, 40 станций и центров туристов-краеведов, а также 2 050 туристско-краеведческих кружков. Краеведческим туризмом охвачено более 90 тысяч детей в возрасте от 7 до 17 лет.

Развитие меценатства. За счет меценатских средств за 4 года реализации Программы привлечено свыше 330 млрд тенге, в том числе построено и реконструировано более 6 тысяч объектов. К реализации данных проектов привлечено более 13 тысяч меценатов по всей республике.

Специальный проект «Перевод алфавита казахского языка на латинскую графику». Всего за 4 года в регионах проведено 25 858 мероприятий с охватом свыше 5 млн человек. 28 января 2021 года на заседание Национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику был представлен новый вариант алфавита на латинице. Усовершенствованный алфавит включает 31 символ базовой системы латинского алфавита, полностью охватывающей 28 звуков казахского языка.

Специальный проект «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке». Всего за 4 года в регионах проведено 3 465 мероприятий с охватом свыше 1,7 млн человек.

В настоящее время 100 учебников, переведенных в 2017-2020 гг. (в 2017 году – 17, в 2018 году – 30, в 2019 году – 30 и в 2020 году – 23), внедрены в образовательный процесс и используются в качестве базовых при изучении соответствующих дисциплин («Философия», «Культурология», «Маркетинг», «Экономика», «Педагогика и психология», «Социология», «История», «Религиоведение», «Основы предпринимательства и ментор-стартапов» и другие).

Все учебники изданы и переданы в 132 вуза страны , а также размещены на официальном сайте проекта 100kitap.kz с подробной информацией о проекте, с описанием учебников и состава рабочих групп. Кроме того, в рамках переведенных 77 учебников созданы и размещены на портале www.OpenU видеокурсы на казахском и русском языках. К каждому учебнику разработаны видеокурсы из числа профессорско- преподавательского состава лучших вузов страны. Видеокурс состоит из 25 лекций продолжительностью от 25 до 40 минут. В конце курса предлагается текстовый транскрипт лекций, тестовые задания, задания для рефлексии и перечень дополнительной литературы.

На сегодняшний день на сайте OpenU зарегистрировано больше 88 тыс. пользователей. Партнерами платформы онлайн-обучения являются 132 вуза и 158 колледжей.

Специальный проект «Духовные святыни Казахстана. Сакральная география Казахстана». Всего за 4 года в регионах проведено 14 802 мероприятий с охватом свыше 4 млн человек. Сформирован список 781 сакральных мест общенационального значения ( 206 объектов общенационального значения и 575 – местного значения) , разработана и запущена интерактивная карта сакральных мест Казахстана. Полная визуализация сакральных объектов доступна на платформе виртуальной карты qazmaps.kz.

На сегодняшний день на основе сформированного Списка сакральных объектов по общенациональным и локальным объектам разработаны 253 туристских маршрута и паломнические туры, а также 128 археологических экспедиции по сакральным объектам Казахстана. Данные меры позволили создать благоприятные условия для развития внутреннего и внешнего туризма.

С 2017 года по сегодняшний день проводились научно-реставрационные работы на 71 памятнике истории и культуры республиканского значения (мавзолеи Ходжа Ахмеда Яссауи, Шокай Датка, подземная мечеть Бекет-ата, объекты некрополя Сисем-ата, средневековые городища Сарайшык, Древний Тараз, Древний Туркестан, Отрар, Сауран, архитектурно-археологический комплекс Акыртас, мемориальный комплекс Абая Кунанбаева и другие).

За 4 года с целью популяризации сакрального пояса страны выпущены цикл фильмов «Сакральная география Казахстана», «Золотой воин», «Мавзолеи Ходжа Ахмета Яссауи и Айша биби» подготовленных при участии телеканала BBC World News, документальный исторический фильм «Кюльтегин. Новый взгляд», фильм «Земля номадов» с американской компанией «Castlefilm» и участием актера Марка Дакаскоса. Все фильмы вышли с субтитрами и дубляжом на шести языках ООН, а также транслировались на телеканалах «Discovery», «Viasat history», «National Geographic» с аудиторией свыше 700 млн. человек. В ноябре 2017 года на телеканале «Би-Би-Си» прошла трансляция документального фильма «Золотой воин». Кроме того, в целях популяризации сакральных объектов Казахстана внедрены 64 сакральных объекта в электронную карту 2GIS.

Специальный проект «Современная казахстанская культура в глобальном мире». Всего за 4 года в регионах проведено 10 147 мероприятий с охватом свыше 2,8 млн человек. В октябре 2017 года в Штаб-квартире UNESCO в г. Париже была организована презентация программы, в рамках которой прошли научно-практическая конференция с участием видных казахстанских и зарубежных политических и общественных деятелей, выставка картин и фоторабот, концерты мастеров искусств Казахстана. Также, в течение года в рамках программы республиканскими театрами и концертными организациями были проведены гастроли в 11 стран мира (Италию, Венгрию, Францию, Румынию, Бельгию, Россию, Узбекистан, Нидерланды, Германию, Азербайджан, Японию) . Вместе с тем, во Франции, Румынии и США проведены Дни культуры казахстанского кино с показом отечественных фильмов: «Дорога к матери», «Қазақ елі», «Алмазный меч», «Ореховое дерево», «Оралман» и др.

В 2017 году стартовала выставка Шествие Золотого человека по музеям мира, которая в течение трех лет была проведена в 26 странах мира (Беларусь, Россия, Азербайджан, КНР, Польша, Турция, Татарстан, Узбекистан, Северная Македония, Венгрия, Чехия, Малайзия, Греция и др) . Кроме того, с целью демонстрации европейскому зрителю разнообразия и богатства культуры древних и средневековых номадов Казахстана международная выездная выставка «Историко-культурный облик Великой Степи» из фонда Центрального Государственного музея Республики Казахстан проведена в Сианьском музее древнего западного рынка Танской Династии (КНР), в Музее турецких и исламских памятников (Стамбул, Турция), в музее «Матрика» (г. Сазхаломбатта, Венгрия) и Национальном музее Чехии (г.Прага).

В 2017 году в г.Нью-Йорк (США) была организована фотовыставка «PHOTOfestKZ» - процветающий Казахстан глазами мировых фотографов». На фотовыставке были представлены живописные уголки нашей страны, такие как, Бурабай, Коргалжын, Баянауыл, Чарынский каньон, Улытау, Каркаралы, Туркестан, Отырар, Чимбулак, Медео, Тамгалытас, Кольсай и др.

Одним из значимых событий проекта стали гастроли в 2018 году Государственного театра оперы и балета «Астана Опера» в Италию, представив публике оперу «Абай» А.Жубанова и Л.Хамиди, а также 9 симфонию Бетховена. Также коллектив Театра показал свое искусство в гг. Валенсия (Испания) и Новосибирск (Россия). В ноябре того же года в зале «Indigo at the O2» (г. Лондон, Великобритания) состоялся творческий концерт Димаша Кудайбергена в рамках Дней культуры Казахстана в Великобритании.

Лучшие образцы отечественного изобразительного искусства, в том числе из фондов Государственного музея искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева были представлены на международных выездных выставках в Италии, России, а также в рамках Года Казахстана в Узбекистане (г. Ташкент). В целях укрепления связи с международным сообществом открыты 34 Центра казахстанской литературы и культуры в национальных библиотеках Китая, США, Турции, России, Финляндии, Кореи, Малайзии, Венгрии, Швеции и др. В 2018-2019 гг. впервые был осуществлен проект по переводу лучших литературных произведений (по поэзии и прозе) казахстанских авторов на 6 языков ООН, а также издание Антологии современной казахской поэзии и Антологии современной казахской прозы на 5 языках ООН. Антологии, включающие лучшие работы 60 авторов, доставлены во все крупнейшие библиотеки, университеты и исследовательские центры в 93 странах мира на 5 континентах.

В общей сложности 120 тысяч экземпляров были доставлены в более чем 23 тысячи крупных библиотек, учебных заведений и исследовательских центров по всему миру. Издания на английском языке распространены в 18 англоязычных странах, на арабском – в 22 странах Ближнего Востока и Африки, на испанском – в Испании и 20 странах Латинской Америки, на китайском – во всех регионах КНР с населением 1,5 миллиарда человек, на русском – в 14 странах, на французском – в 17 странах Европы и Африки.

Специальный проект «100 новых лиц Казахстана». Всего за 4 года в регионах проведено 3 398 мероприятий с охватом свыше 1,8 млн человек. С начала реализации проекта принято более 6 тыс. заявок на участие (в 2017 году – 2112, в 2018 году – 2388, в 2019 году - 1673) . Всенародным онлайн-голосованием определены 163 победителя (в 2017 году - 102, в 2018 году – 29, в 2019 году – 32) .

Специальный проект «Ауыл –Ел бесігі» . Специальный проект реализуется с 2019 года. Всего за 2 года в регионах проведено 3 398 мероприятий с охватом свыше 700 тысяч человек. За 2019–2020 годы на реализацию спецпроекта было выделено 124 млрд тенге. Реализовано 1 512 проектов в 269 сельских населенных пунктах (далее – СНП).

За 2019-2020 годы в 411 СНП решен вопрос качественного водоснабжения, отремонтировано 3 002 км дорог, 874 объекта образования и 267 объекта здравоохранения, обеспечен доступ к широкополосному интернету в 1 069 СНП. Принятые меры за указанный период позволили увеличить численность населения в сельской местности на 231,4 тыс. человек с 6 621,3 тыс. человек в 2019 году до 6 852,7 тыс. человек в 2020 году, создано 15 652 новых рабочих мест, построено 158 и отремонтировано 1 347 объекта социальной и инженерной инфраструктуры, 12,5 млрд тенге поступили в бюджет в виде налоговых платежей.

Специальный проект «Архив-2025». Специальный проект реализуется с 2019 года. Принят комплексный план мероприятий. Согласно плану запланированы мероприятия по модернизации архивной отрасли. Однако вопрос финансирования до сих пор не решен. Всего за 2 года в регионах проведено 1 863 мероприятий с охватом свыше 300 тысяч человек.

Кроме того, предусмотрена поисково-исследовательская работа и введение в научный оборот источников по истории Казахстана, хранящихся в зарубежных архивах, музеях, библиотеках и научных центрах. Но работы по выезду за рубеж приостановлены в текущем году в связи с карантинными мерами, принятыми с целью предотвращения пандемии COVID-19.

Специальный проект «Великие имена Великой степи» . Специальный проект реализуется с 2019 года. Всего за 2 года в регионах проведено 8 631 мероприятие с охватом свыше 2,9 млн человек. МОН на основе научных исследований составил список более 100 исторических личностей и подготовил концепцию учебно-образовательного парка-энциклопедии.

Специальный проект «Генезис тюркского мира» . Специальный проект реализуется с 2019 года. Всего за 2 года в регионах проведено 1 862 мероприятие с охватом свыше 400 тысяч человек. Запланированные в рамках данного проекта Всемирный конгресс тюркологов и Дни культуры тюркских народов перенесены на неопределенный срок в связи с карантинными мерами, принятыми в целях предотвращения пандемии COVID-19. Кроме того, запланированное открытие единой онлайн-библиотеки общетюркских произведений по примеру Википедии на сегодняшний день по неизвестным причинам не реализуется.

Специальный проект «Музей древнего искусства и технологий Великой степи» реализован открытием тематического зала на базе Национального музея РК и для принятия решения будет внесено на рассмотрение Елбасы. Специальный проект реализуется с 2019 года. Всего за 2 года в регионах проведено 2 111 мероприятия с охватом свыше 600 тысяч человек.

Специальный проект «Тысяча лет степного фольклора и музыки» . Специальный проект реализуется с 2019 года. Всего за 2 года в регионах проведено 3 012 мероприятия с охватом свыше 600 тысяч человек. Основной задачей проекта является сбор, сохранение и популяризация лучших образцов устного народного творчества наследников Великой степи за прошедшее тысячелетие.

В 2019 году изданы первые 5 томов антологии степного фольклора на казахском языке, в том числе в онлайн и аудио формате. В 2020 году планируется издание следующих 5 томов данной антологии. Составлены 2 тома «Древних мотивов великой степи», утверждены произведения народных и профессиональных кюйши-композиторов для инструментов домбра, кобыз, сыбызгы, сазсырнай, шанкобыз. В настоящее время ведутся работы по двум разделам антологии «Древние мотивы Великой степи».

Специальный проект «История в кино и на телевидении». Специальный проект реализуется с 2019 года. Всего за 2 года в регионах проведено 1 343 мероприятия с охватом свыше 1 млн человек. В рамках проекта на основе государственного заказа ежегодно производятся специальные циклы документально-постановочных фильмов, телевизионных сериалов и полнометражных художественных картин, демонстрирующих непрерывность цивилизационной истории Казахстана.