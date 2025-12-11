Рождаемость в Турции непрерывно снижается 11 лет подряд

По итогам прошлого года Турция официально вошла в категорию «очень старых стран», а в ближайшие 25 лет доля пожилого населения может превысить 25%.

Если снижение рождаемости продолжится нынешними темпами, то примерно через 40 лет медианный возраст (возраст, при котором население делится на две равные численно группы) Турции может превысить 45 лет.

Эксперты предупреждают, что продолжение падения рождаемости не только замедлит рост населения, но и приведет к сокращению рабочей силы, увеличению нагрузки на систему социального обеспечения, росту расходов на здравоохранение и уход за пожилыми людьми.

По данным Института статистики Турции TÜİK, суммарный коэффициент рождаемости в 2001 году составлял 2,38 ребенка, но с 2014 года начал неуклонно снижаться. Если в 2014 году он составлял 2,19, то в 2015-м — 2,16, в 2016-м — 2,11, в 2017-м — 2,08, а в 2018-м опустился до 2,00.

С 2018 года коэффициент рождаемости стабильно держится ниже уровня 2,0. В 2019 году он составил 1,89, в 2020-м — 1,77, в 2021-м — 1,71, в 2022-м — 1,63, в 2023-м — 1,51, а в 2024 году достиг исторического минимума — 1,48. Это значительно ниже уровня простого воспроизводства населения (2,1 ребенка).

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально объявил, что страна сталкивается с демографическим кризисом. Он отрицает связь между экономическим положением граждан и падением рождаемости. Согласно заявлению турецкого президента, современное общество подверглось влиянию разрушительных установок, продвигаемых через поп-культуру и либеральные идеологии.

Декан Военно-морского училища Национального университета обороны Турции профессор Джемалеттин Шахин также выразил несогласие с тем, что демографический кризис в стране связан исключительно с экономическими трудностями.

— Если бы дело было только в деньгах, население росло бы в Швеции, Норвегии, Великобритании и Германии. Сейчас население растет не в богатых странах — это вопрос культуры. Мы не призываем к безудержному росту, но Турция стареет. Уже сегодня нам не хватает рабочих рук, чтобы собрать собственный фундук, хлопок и чай. Будущее выглядит тревожно — нужна всеобщая мобилизация, — сказал он.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Anadolu.

