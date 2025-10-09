Президент Южной Кореи предложил работать меньше, чтобы повысить рождаемость

Ли Чжэ Мён сослался на исследование, показавшее, что именно длительный рабочий день мешает молодым людям совмещать карьеру и семью. Сейчас средний южнокореец трудится 1874 часа в год — на 130 часов больше, чем в среднем по странам Организации экономического сотрудничества и развития.

В связи с этим к 2030 году планируется сократить рабочее время с 40 до 36 часов в неделю без потери зарплаты, а в перспективе — ввести четырехдневную рабочую неделю. Правительство создает рабочую группу, которая должна разработать план реформы и систему субсидий для компаний.

Профсоюзы поддержали инициативу, назвав ее «единственным ключом к решению демографического кризиса». Бизнес же предупреждает о рисках для экономики: Банк Кореи снизил прогноз роста ВВП до 0,8% — минимума со времен азиатского кризиса 1998 года.

В Южной Корее зафиксирована самая низкая рождаемость в мире: в среднем на одну женщину приходится лишь 0,75 ребенка.

Ранее сообщалось, что численность населения Южной Кореи может снизиться до 7,53 млн человек к 2125 году — по сравнению с текущими 51,68 млн.