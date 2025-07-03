Как может измениться численность населения Южной Кореи через 100 лет — исследование
По данным Korean Peninsula Population Institute for Future, к 2125 году численность населения Южной Кореи может уменьшиться до 15% от нынешнего уровня, если демографический спад в стране продолжится без изменений, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Korea Herald.
Согласно худшему сценарию, представленному частным аналитическим центром Korean Peninsula Population Institute for Future, численность населения Южной Кореи может снизиться до 7,53 млн человек к 2125 году — по сравнению с текущими 51,68 млн. Это меньше, чем нынешнее население одного только Сеула, в котором проживает более 9,3 млн человек.
Даже согласно самому оптимистичному сценарию, население сократится до 15,73 миллиона человек — менее одной трети нынешнего уровня.
Через 75 лет, согласно наихудшему прогнозу, на каждые 100 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) будет приходиться 140 пожилых людей в возрасте 65 лет и старше.
Отчёт также включает анализ общественных настроений, основанный примерно на 60 000 публикаций в приложении Blind, отражающих мнение людей в возрасте от 20 до 40 лет по вопросам брака и рождения детей.
Результаты показали, что молодое поколение теперь ставит на первое место деньги и жильё, а не любовь при обсуждении брака. Финансовые трудности последовательно назывались главной проблемой в разговорах о рождении детей.
В отчёте делается вывод, что решения о вступлении в брак и рождении детей всё чаще зависят от экономических условий, а не от личных предпочтений.
Институт предложил ряд мер для борьбы с кризисом, такие как расширение поддержки с целью снижения затрат на роды и воспитание детей, а также формирование культуры баланса между работой и личной жизнью. Также подчёркивается важность повышения пенсионного возраста, поощрения непрерывной занятости и реформирования иммиграционной политики.
Эти прогнозы подчеркивают серьезность демографической проблемы в Южной Корее, поскольку страна сталкивается с одним из самых низких показателей рождаемости в мире и быстрым старением населения.
Напомним, в 2024 году в Южной Корее родилось 242 334 ребенка, что стало первым увеличением годового показателя с 2015 года.