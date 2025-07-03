Как может измениться численность населения Южной Кореи через 100 лет — исследование

Согласно худшему сценарию, представленному частным аналитическим центром Korean Peninsula Population Institute for Future, численность населения Южной Кореи может снизиться до 7,53 млн человек к 2125 году — по сравнению с текущими 51,68 млн. Это меньше, чем нынешнее население одного только Сеула, в котором проживает более 9,3 млн человек.

Даже согласно самому оптимистичному сценарию, население сократится до 15,73 миллиона человек — менее одной трети нынешнего уровня.

Через 75 лет, согласно наихудшему прогнозу, на каждые 100 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) будет приходиться 140 пожилых людей в возрасте 65 лет и старше.

Отчёт также включает анализ общественных настроений, основанный примерно на 60 000 публикаций в приложении Blind, отражающих мнение людей в возрасте от 20 до 40 лет по вопросам брака и рождения детей.

Результаты показали, что молодое поколение теперь ставит на первое место деньги и жильё, а не любовь при обсуждении брака. Финансовые трудности последовательно назывались главной проблемой в разговорах о рождении детей.

В отчёте делается вывод, что решения о вступлении в брак и рождении детей всё чаще зависят от экономических условий, а не от личных предпочтений.

Институт предложил ряд мер для борьбы с кризисом, такие как расширение поддержки с целью снижения затрат на роды и воспитание детей, а также формирование культуры баланса между работой и личной жизнью. Также подчёркивается важность повышения пенсионного возраста, поощрения непрерывной занятости и реформирования иммиграционной политики.

Эти прогнозы подчеркивают серьезность демографической проблемы в Южной Корее, поскольку страна сталкивается с одним из самых низких показателей рождаемости в мире и быстрым старением населения.

Напомним, в 2024 году в Южной Корее родилось 242 334 ребенка, что стало первым увеличением годового показателя с 2015 года.