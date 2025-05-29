Эрдоган обвинил в демографическом кризисе аборты, гендеры и поп-культуру

Как оказалось, рождаемость в Турции упала до рекордно низкого уровня — 1,48 ребенка на женщину, что значительно ниже уровня в 2,1 — простого воспроизводства населения.

Данная цифра, по словам Эрдогана, не просто статистическая отметка — это «серьезное предупреждение и призыв к действию». Однако причины происходящего, по мнению президента, кроются не в экономических реалиях — высокой инфляции, безработице, росте цен на жилье или нестабильности доходов, а в идеологических и культурных «отклонениях».

Виноваты — аборты, феминизм, гендеры и комфорт

Согласно заявлению турецкого президента, современное общество подверглось влиянию разрушительных установок, продвигаемых через поп-культуру и либеральные идеологии.

— Те, кто сегодня продвигает гендерную размытость, раньше долгие годы были сторонниками политики контроля рождаемости… Аборт, за исключением медицинских показаний, — это убийство, — сказал Эрдоган.

Он также осудил современные установки, которые, по его мнению, навязывают приоритет потребления, комфорта и следования личным желаниям, особенно женщинам, уводя их от традиционных ролей в семье.

К слову, Турция уже объявила борьбу с ЛГБТ-контентом. В стране 2025 год был официально объявлен годом борьбы с контентом подобного характера.

«Экономика тут вообще ни при чем»

Президент Турции отрицает связь между экономическим положением граждан и падением рождаемости. Он привел в пример Мальту и Болгарию, сравнив их уровень доходов с уровнем фертильности, утверждая, что суть не в деньгах, а в менталитете.

Фото: Anadolu ajansı

— Когда доход на душу населения был в 5 раз ниже, люди рожали в 2 раза больше. А сейчас, несмотря на рост ВВП, детей меньше. Это вопрос идеологических установок, а не зарплат, — подчеркнул Эрдоган.

Тем не менее, правительство Турции объявило о запуске разовой программы поддержки:

163 000 семей получат в общей сложности 1,2 млрд турецких лир, что составляет около 7 300 лир (примерно $230) на семью.

Также будут выплачиваться пособия за рождение детей: 5 000 лир (около $130) за первого, 7 500 (около $195) за второго, 10 000 (около $260) за третьего.

Вместе с тем, подобные суммы, как подмечает население, эквивалентны «десяти пачкам подгузников или нескольким походам в ресторан», и вряд ли способны изменить решение семьи о рождении ребенка.

«Десятилетие семьи и населения» – что дальше?

Таким образом, турецкое правительство объявило 2026–2035 годы «Десятилетием семьи и населения», пообещав системные меры через Фонд семьи и молодежи, действующий в 81 провинции страны. Цель — создание «социальных и экономических условий» для поощрения браков и рождения трех и более детей.

При этом 2025-й год объявлен в Турции «Годом семьи». Нововведения в рамках «Года семьи» направлены на поддержку молодежи и демографии.

Однако эксперты и демографы выражают скепсис. По их мнению, причиной снижения рождаемости являются:

отсутствие стабильной занятости и гарантированной социальной поддержки;

дороговизна жилья, медицины и образования;

рост женской автономии и смена жизненных приоритетов.

Эксперты утверждают, что сегодня вместо анализа структурных проблем и пересмотра экономической политики, турецкое руководство делает ставку на идеологическое давление и традиционализм. Женщинам фактически предлагается пожертвовать личными желаниями ради государственных интересов — несмотря на экономические реалии, усталость и отсутствие гарантий.

Ранее мы писали о том, что Турция сталкивается с вызовом старения населения. Постепенное старение турецкого населения в отдельных провинциях страны достигло среднего возраста в 43 года.