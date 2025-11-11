Рост валовой сельхозпродукции вырос в Казахстане на 5,4%

Рост обусловлен увеличением объемов производства в растениеводстве на 6,7% и в животноводстве на 3,4%.

В животноводстве за девять месяцев производство мяса в убойном весе увеличилось на 2,6% и составило 816,3 тысяч тонн, производство коровьего молока — на 5,7% (до 3 млн тонн). Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 1,1% (8,5 млн голов), лошадей — на 6,4% (4,5 млн голов), верблюдов — на 4,5% (299,7 тысяч голов), птицы — на 6,5% (49 млн голов).

Пищевая промышленность также демонстрирует устойчивый рост.

За десять месяцев производство продуктов питания увеличилось на 9,1% и достигло 3,2 трлн тенге, производство напитков выросло на 8,7% — до 1 трлн тенге.

Также отмечается значительный прирост по ряду ключевых позиций: сахар — рост на 13%, мясные консервы — на 38,6%, растительное масло — на 21,7%, колбасные изделия — на 7,8%, сливочное масло — на 19%, кисломолочная продукция — на 6,6%.

В ведомстве отмечают, что положительная динамика в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности подтверждает эффективность реализуемых мер по развитию отрасли, модернизации производства и обеспечению продовольственной безопасности страны.

Ранее сообщалось, что страны Центральной Азии подписали План продовольственной безопасности до 2030 года.