Рост, рекорды и новые рынки — достижения сельского хозяйства Казахстана в 2025 году

Достижения растениеводства

Недавно министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров встретился с представителями средств массовой информации. По его данным, по итогам 11 месяцев объем валовой продукции сельского хозяйства вырос на 6,1% и составил 9,2 триллиона тенге. Этот рост обеспечен увеличением объемов производства в животноводстве на 3,5% и в растениеводстве на 7,6%. Индекс физического объема сельского хозяйства достиг 113%. Такой показатель свидетельствует о том, что отрасль демонстрирует устойчивый рост, несмотря на высокую базу прошлого года. По сравнению с данными двухлетней давности производство сельскохозяйственной продукции заметно увеличилось.

В этом году собрано 27,1 миллиона тонн зерна. Рекордный урожай прошлого года также положительно сказался на экспорте зерна и муки.

Фото: Правительство РК

— По итогам маркетингового года 2024-2025 Казахстан экспортировал рекордные 13,4 миллиона тонн зерна, а с учетом кормовой муки общий объем экспорта превысил 15 миллионов тонн. Остальная продукция была использована внутри страны — для кормов, переработки и семенного фонда. На сегодняшний день экспортировано 3,9 миллиона тонн зерна, что на 13,6 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспортный потенциал достигает 13 миллионов тонн, а география поставок охватывает 45 стран мира, — отметил министр.

Он также пояснил, почему успешный экспорт зерна так важен, и подчеркнул его ключевую роль в стабилизации внутреннего рынка.

— В нашей стране собирается зерна в 2-3 раза больше, чем необходимо для внутреннего потребления. Излишки, направляемые на экспорт, помогают смягчить ценовое давление как на внутреннем, так и на традиционных внешних рынках. Высокий экспорт — это не только имидж страны, но и прямая экономическая выгода. В страну поступает валютная выручка, поддерживающая курс национальной валюты. Фермеры могут инвестировать доходы от продажи зерна на внешние рынки в обновление техники и развитие производства, — подчеркнул Айдарбек Сапаров.

Фото: Валерий Бугаев

По данным министра, в 2025 году общий урожай картофеля составил 2,9 миллиона тонн, а производство хлопка — около 430 тысяч тонн. Это самый высокий показатель за последние 18 лет. Такой результат был достигнут благодаря переходу от традиционного орошения к капельному. В этом году впервые площадь хлопка, орошаемого капельным способом, составила 50 тысяч гектаров. Средняя урожайность по культуре увеличилась до 30 центнеров с гектара, а в некоторых хозяйствах достигала 60 центнеров с гектара.

Рост производства масличных и бобовых культур стал одним из ключевых факторов увеличения общей урожайности. С бобовых культур получено рекордное количество продукции — более 1,1 миллиона тонн, в том числе: чечевица — 842 тысячи тонн, горох — 222 тысячи тонн, нут — 22 тысячи тонн. Урожай масличных культур составил 4,8 миллиона тонн.

— Мы продолжим работы по диверсификации, начатые по поручению Главы государства. Это позволит правильно организовать севооборот, сохранять плодородие почвы и снижать риски для фермеров, — отметил министр.

Фото: Александр Павский / Kazinform

При этом недостаток инфраструктуры для хранения продукции в растениеводстве продолжает сдерживать рост отрасли. Поэтому активно проводится диверсификация посевных площадей. В результате растет доля масличных и бобовых культур, требующих специальных условий хранения. В связи с этим разрабатывается программа льготного кредитования для проектов по расширению и модернизации элеваторов. Планируется, что документ вступит в силу в первой половине 2026 года.

Развитие животноводства

На сегодняшний день в Казахстане насчитывается 8,3 миллиона голов крупного рогатого скота, 21,3 миллиона овец и коз, а также 4,4 миллиона лошадей. Если вспомнить, в начале 2024 года Министерство сельского хозяйства инициировало корректировку статистических данных, чтобы они соответствовали фактическим показателям. В результате из учета были исключены 2 миллиона голов крупного рогатого скота и 3,2 миллиона мелкого скота. Таким образом, статистика сельского хозяйства была приведена в соответствие с бизнес-данными и объемами экспорта.

Фото: акимат области Улытау

По поручению Главы государства с 2026 года начнется реализация комплексного плана развития животноводства. Этот план включает несколько ключевых направлений:

предоставление льготного кредитования для пополнения оборотных средств во всех направлениях животноводства;

долгосрочное льготное кредитование на закупку племенного скота и развитие инфраструктуры отдаленных пастбищ;

обеспечение отрасли квалифицированными кадрами.

Кроме того, с сентября текущего года началось финансирование программы льготного кредитования для откормочных площадок.

Фото: акимат Карагандинской области

Для обеспечения дальнейшего роста поголовья скота комплексный план предусматривает предоставление льготных кредитов для пополнения оборотных средств, закупки племенного скота и развития инфраструктуры удаленных пастбищ. Также реализуются пилотные проекты по адаптации австралийского опыта мясного животноводства к местным условиям.

— В дальнейшем планируется увеличить объем поддержки животноводства, выделив не менее 200 миллиардов тенге. Эти средства будут также направлены на импорт маточного поголовья, что станет основой для интенсивного роста отрасли, — сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

За первые 10 месяцев этого года экспорт говядины составил 30,2 тысячи тонн, а баранины — 25,5 тысячи тонн. Были открыты рынки Азербайджана, Монголии, Марокко, Ирана и стран Европейского Союза. В настоящее время ведется работа по поставкам мяса и молока в Японию, Южную Корею и страны ОАЭ. Кроме того, обсуждаются экспорт меда в Великобританию и поставки икры ракообразных артемий в Эквадор.

Фото: Министерство сельского хозяйства РК

— Такой рост объясняется высоким спросом на качественное казахстанское мясо. Мы продолжим диверсифицировать направления поставок, чтобы обеспечить экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, — отметил Айдарбек Сапаров.

Несколько лет назад, особенно в регионах, потребление охлажденного мяса птицы было очень низким. Однако за последние пять лет производство мяса птицы в стране увеличилось с 236,5 тысячи тонн до 360 тысяч тонн. До 2027 года планируется запуск еще пяти птицефабрик. Это позволит увеличить производственные мощности на 240 тысяч тонн и полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка.

Фото: Минсельхоз РК

Производство продуктов питания

За 11 месяцев 2025 года объем производства продуктов питания достиг 3,5 триллиона тенге, а напитков — 1,1 триллиона тенге. В отрасли в этом году реализуются 40 проектов, из которых 29 уже введены в эксплуатацию. Основное внимание уделено предприятиям, перерабатывающим масличные культуры, мясо, фрукты и ягоды, шерсть, а также производству комбикормов.

— Мы отказываемся от ориентированного на сырье производства и начинаем выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Новые заводы будут перерабатывать мясо, молоко, шерсть, масличные культуры и фрукты. Это обеспечит казахстанцев качественными продуктами питания, — отметил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

В стране активно реализуется политика замещения импорта по основным продуктам питания. В частности, зависимость от импорта молочных и кисломолочных продуктов практически полностью устранена. Сегодня на полках супермаркетов и рынков в основном представлена казахстанская продукция — молоко, айран, йогурт. Объем переработки молока вырос с 620 тысяч тонн в 2020 году до 632 тысяч тонн в 2024 году. Производство кисломолочных продуктов увеличилось с 227 тысяч тонн в 2020 году до 238 тысяч тонн в 2024 году. При этом по сыру, сгущенному молоку и сливкам остаются определенные проблемы, однако Министерство сельского хозяйства системно работает над их решением в ближайшем будущем.

По словам Айдарбека Сапарова, перерабатывающая отрасль остается одним из ведущих направлений привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс.

— В настоящее время особенно активно реализуются крупные проекты в сегменте глубокой переработки зерна. В целом Казахстан ежегодно перерабатывает более 5 миллионов тонн зерна, из которых 510 тысяч тонн направляется на глубокую переработку. Сегодня действуют три предприятия, выпускающие крахмал, глютен, мелассу, биоэтанол и другие продукты. До 2028 года планируется запуск пяти крупных проектов по переработке 4,8 миллиона тонн пшеницы и кукурузы в год. Объем инвестиций в отрасль составит 2,6 миллиарда долларов США, при этом будет создано 3,3 тысячи новых рабочих мест. Ассортимент продукции расширится за счет аминокислот, сиропов, витаминов и других продуктов с высокой добавленной стоимостью, — сообщил министр.

Финансирование посевной кампании началось раньше обычного

Сохранение агротехнологий и своевременная государственная поддержка обеспечили качественный рост показателей сельского хозяйства. Если в 2023 году средняя урожайность составляла 11 центнеров с гектара, то в 2025 году она выросла до 17 центнеров с гектара, а в передовых хозяйствах достигла 40 центнеров с гектара. Льготное финансирование посевных и уборочных работ стало решающим фактором. В этом году на льготное финансирование было выделено 750 миллиардов тенге. При этом государство приступило к финансированию посевной кампании 2026 года уже с октября.

Фото: Правительство РК

— На сегодня поступило более 1,3 тысячи заявок на общую сумму 230 миллиардов тенге, из которых 750 сельхозпроизводителей получили финансирование на сумму 81 миллиард тенге. Достигнутые результаты видны по трехкратному увеличению объема внесения удобрений и снижению износа сельскохозяйственной техники с 80 до 70 процентов, — отметил Айдарбек Сапаров.

Цифровизация отрасли

В рамках выполнения поручения Главы государства Министерство сельского хозяйства в сентябре этого года утвердило обновленную Дорожную карту цифровой трансформации АПК до 2027 года. Документ предусматривает цифровизацию 144 ключевых бизнес-процессов. Его стратегическая цель — перевод отрасли на управление на основе данных, стандартизация процессов и формирование базы для внедрения аналитики и технологий искусственного интеллекта.

В настоящее время под контролем министерства функционируют следующие информационные системы:

Государственная информационная система субсидирования (ГИСС, Gosagro.kz) — система предоставления субсидий фермерам;

Идентификация сельскохозяйственных животных (ИСЖ) — система мониторинга и контроля за животными;

Единая автоматизированная система управления (ЕАСУ) — система регистрации разрешительных документов и сельскохозяйственной техники.

Кроме того, ведется разработка системы управления сельскохозяйственными землями и системы контроля за производством в растениеводстве.

Коллаж: Kazinform / world-nan.kz / Freepik / Pexels

По словам вице-министра сельского хозяйства Ермека Кенжеханулы, Государственная информационная система субсидирования была запущена в 2023 году и охватывает все направления предоставления субсидий. По 17 ключевым направлениям зарегистрировано более 200 тысяч активных пользователей. Система бесплатна для пользователей и позволяет фермерам экономить средства на общую сумму более 1 миллиарда тенге. Для удобства фермеров внедрен «лист ожидания», который позволяет подать заявку на субсидию в любое время. Даже в случае отсутствия средств в бюджете очередь сохраняется. Разработано мобильное приложение ГИСС, которое значительно облегчает и ускоряет работу пользователей. Приложение находится на завершающей стадии разработки и планируется к запуску в 2026 году.

В животноводстве для обеспечения контроля работают информационные системы ИСЖ и ЕАСУ, а также мобильные приложения для участников рынка. Более 195 тысяч пользователей ежедневно оформляют ветеринарные документы в электронном виде, регистрируют передвижение животных, вакцинацию и убой. Совершенствование систем позволило полностью исключить бумажный документооборот, повысить точность учета и усилить контроль за ветеринарной безопасностью.

Ранее в системе ИСЖ фиксировались случаи регистрации более 10 телят на одну корову, а также записи о потомстве при полном отсутствии поголовья. Для устранения таких нарушений была внедрена функция «Төл» (механизм учета приплода), которая обязывает связывать теленка с индивидуальным идентификационным номером матери. Эта мера значительно повысила точность учета происхождения животных и исключила дублирование записей.

Фото: freepik

В соответствии с поручением Главы государства ведется цифровизация земель сельскохозяйственного назначения. В рамках этой работы вся территория Казахстана была покрыта открытыми цифровыми картами сельского хозяйства. Цифровая карта включает актуальные и достоверные данные о землях, включая их пространственное расположение, площадь, качественное состояние, фактическое использование, а также информацию о инфраструктуре и производственные, транспортные (дорожные), энергетические и водохозяйственные (гидротехнические) данные.