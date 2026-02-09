РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:00, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Рост международной активности Казахстана стал одной из причин введения поста вице-президента — депутат

    Институт вице-президента в проекте новой Конституции призван повысить узнаваемость Казахстана и сделать систему власти более понятной для международных партнеров, сообщил депутат Мажилиса Мурат Абенов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мурат Абенов
    Фото: Конституционный суд

    Выступая на заседании Конституционной комиссии мажилисмен отметил, что Казахстан уверенно занял место средней державы и участвует в формировании международной повестки.

    — Ни для кого не секрет, что объем международной активности президента за последние годы сильно вырос. Именно поэтому в статье 49 проекта Конституции вводится институт вице-президента. Мы осознанно выбираем понятную признанную международной моделью вице-президента, хорошо известную международному сообществу. Это повышает узнаваемость и политический вес Казахстана и делает нашу систему власти более понятной для внешних партнеров, — отметил он.

    Ранее Конституционная комиссия разъяснила порядок назначения и полномочия вице-президента в Казахстане. 

    При этом вице-президент не сможет состоять в партии и заниматься бизнесом. 

    Теги:
    Конституция Конституционный суд Конституционная реформа
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают