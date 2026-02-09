Рост международной активности Казахстана стал одной из причин введения поста вице-президента — депутат

Выступая на заседании Конституционной комиссии мажилисмен отметил, что Казахстан уверенно занял место средней державы и участвует в формировании международной повестки.

— Ни для кого не секрет, что объем международной активности президента за последние годы сильно вырос. Именно поэтому в статье 49 проекта Конституции вводится институт вице-президента. Мы осознанно выбираем понятную признанную международной моделью вице-президента, хорошо известную международному сообществу. Это повышает узнаваемость и политический вес Казахстана и делает нашу систему власти более понятной для внешних партнеров, — отметил он.

Ранее Конституционная комиссия разъяснила порядок назначения и полномочия вице-президента в Казахстане.

При этом вице-президент не сможет состоять в партии и заниматься бизнесом.