Рост международной активности Казахстана стал одной из причин введения поста вице-президента — депутат
Институт вице-президента в проекте новой Конституции призван повысить узнаваемость Казахстана и сделать систему власти более понятной для международных партнеров, сообщил депутат Мажилиса Мурат Абенов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Выступая на заседании Конституционной комиссии мажилисмен отметил, что Казахстан уверенно занял место средней державы и участвует в формировании международной повестки.
— Ни для кого не секрет, что объем международной активности президента за последние годы сильно вырос. Именно поэтому в статье 49 проекта Конституции вводится институт вице-президента. Мы осознанно выбираем понятную признанную международной моделью вице-президента, хорошо известную международному сообществу. Это повышает узнаваемость и политический вес Казахстана и делает нашу систему власти более понятной для внешних партнеров, — отметил он.
Ранее Конституционная комиссия разъяснила порядок назначения и полномочия вице-президента в Казахстане.
При этом вице-президент не сможет состоять в партии и заниматься бизнесом.