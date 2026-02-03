РУ
    16:02, 03 Февраль 2026 | GMT +5

    Рост иностранных онкопациентов в Алматы: кто приезжает за лечением

    В Алматы за медицинской помощью в сфере онкологии обращаются граждане Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана и России, передает агентство Kazinform.

    заместитель председателя правления КазНИИОР Айша Молдашева
    Фото: РСК Алматы

    Заведующая отделением химиотерапии Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии (КазНИИОР) Калдыгуль Смагулова сообщила, что иностранные пациенты приезжают преимущественно для комплексной диагностики и получения специализированного лечения.

    — Если говорить о данных только по Казахскому научно-исследовательскому институту онкологии и радиологии, то за 2025 год диагностику и лечение у нас прошли порядка 500 иностранных граждан. Это количество ежегодно демонстрирует рост, — отметила Калдыгуль Смагулова.

    Пациенты обращаются за лучевой терапией, противоопухолевой лекарственной терапией и отдельными видами хирургического лечения.

    Заведующая отделением химиотерапии Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии (КазНИИОР) Калдыгуль Смагулова
    Фото: РСК Алматы

    В свою очередь заместитель председателя правления КазНИИОР Айша Молдашева подчеркнула, что развитие медицинского туризма напрямую связано с качеством и доступностью современной онкологической помощи. Она отметила, что один из наиболее распространенных мифов об онкологических заболеваниях — представление о раке как о приговоре — сегодня не соответствует реальности.

    — При раннем выявлении многие виды рака эффективно лечатся и все чаще переходят в разряд управляемых хронических состояний. Современная онкология — это высокотехнологичное хирургическое лечение, точная лучевая терапия, а также химиотерапия, в том числе иммунно-онкологическая и таргетная лекарственная терапия, — подчеркнула спикер.

    Она добавила, что ранняя диагностика и скрининговые программы повышают эффективность лечения и доступны в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

