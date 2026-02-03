Рост иностранных онкопациентов в Алматы: кто приезжает за лечением

Заведующая отделением химиотерапии Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии (КазНИИОР) Калдыгуль Смагулова сообщила, что иностранные пациенты приезжают преимущественно для комплексной диагностики и получения специализированного лечения.

— Если говорить о данных только по Казахскому научно-исследовательскому институту онкологии и радиологии, то за 2025 год диагностику и лечение у нас прошли порядка 500 иностранных граждан. Это количество ежегодно демонстрирует рост, — отметила Калдыгуль Смагулова.

Пациенты обращаются за лучевой терапией, противоопухолевой лекарственной терапией и отдельными видами хирургического лечения.

Фото: РСК Алматы

В свою очередь заместитель председателя правления КазНИИОР Айша Молдашева подчеркнула, что развитие медицинского туризма напрямую связано с качеством и доступностью современной онкологической помощи. Она отметила, что один из наиболее распространенных мифов об онкологических заболеваниях — представление о раке как о приговоре — сегодня не соответствует реальности.

— При раннем выявлении многие виды рака эффективно лечатся и все чаще переходят в разряд управляемых хронических состояний. Современная онкология — это высокотехнологичное хирургическое лечение, точная лучевая терапия, а также химиотерапия, в том числе иммунно-онкологическая и таргетная лекарственная терапия, — подчеркнула спикер.

Она добавила, что ранняя диагностика и скрининговые программы повышают эффективность лечения и доступны в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

