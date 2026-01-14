РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:28, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Российский рынок новых автомобилей упал на 15%

    По итогам 2025 года продажи новых легковых автомобилей в России сократились на 15,6% до 1,326 млн штук, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Российский рынок новых автомобилей упал на 15%
    Фото: ТАСС

    Основными причинами спада стали высокая ключевая ставка и рост утилизационного сбора.

    Дополнительно, спрос сдерживали «слухи» о возможном возвращении ушедших брендов. На негативную динамику повлиял и дефицит некоторых моделей в четвертом квартале 2025-го.

    Как подсчитали эксперты «Автостата», несмотря на падение продаж на 24,4% лидером рынка осталась Lada (329,89 тыс. шт.), далее идут Haval (173,3 тыс. шт.) и Chery (99,81 тыс. шт.). Наибольший рост показали Belgee (+96,5%) и российская марка Solaris (в 2,3 раза). 

    Напомним, с 1 ноября 2025 года в России вступили в силу новые правила расчета утилизационного сбора, согласно которым ставка сбора резко повысилась. 

    Мы также писали о том, что китайские автомобили Geely и GAC могут уйти из России, если не приступят к локализации в течение первой половины 2026 года. 



    Теги:
    Утильсбор Мировые новости Россия
    Бекбау Тайманов
    Бекбау Тайманов
    Автор
    Сейчас читают