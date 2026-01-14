Российский рынок новых автомобилей упал на 15%

Основными причинами спада стали высокая ключевая ставка и рост утилизационного сбора.

Дополнительно, спрос сдерживали «слухи» о возможном возвращении ушедших брендов. На негативную динамику повлиял и дефицит некоторых моделей в четвертом квартале 2025-го.

Как подсчитали эксперты «Автостата», несмотря на падение продаж на 24,4% лидером рынка осталась Lada (329,89 тыс. шт.), далее идут Haval (173,3 тыс. шт.) и Chery (99,81 тыс. шт.). Наибольший рост показали Belgee (+96,5%) и российская марка Solaris (в 2,3 раза).

Напомним, с 1 ноября 2025 года в России вступили в силу новые правила расчета утилизационного сбора, согласно которым ставка сбора резко повысилась.

Мы также писали о том, что китайские автомобили Geely и GAC могут уйти из России, если не приступят к локализации в течение первой половины 2026 года.





