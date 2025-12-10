Китайские автомобили Geely и GAC могут уйти из России

По прогнозам автодилера, в 2026 году на российском рынке могут появиться два-три новых китайских автобренда. При этом возможен уход аналогичного количества марок.

– Главный вопрос – локализация Geely и GAC. У них серьезная доля рынка, бренды востребованы у россиян. Мы не исключаем, что эти бренды покинут российский рынок, если в течение I полугодия 2026 года не приступят к локализации, – следует из презентации автодилера.

Как отмечается в презентации Виноградовой, в 2026 году доля параллельного импорта новых легковых автомобилей в РФ может упасть до 4%. Основной причиной являются экспортные ограничения Китая, который выступает источником 80-85% таких поставок.

В свою очередь в пресс-службе автобренда GAC сообщили, что китайская компания не планирует уходить с российского рынка и продолжает свою работу по расширению присутствия.

– Российский рынок имеет стратегическое значение для глобального развития бренда GAC. Долгосрочная стратегия остается неизменной, – отметили в компании.

Представители китайского автобренда добавили, что GAC продолжает операционную деятельность в штатном режиме и подтвердили выполнение всех текущих обязательств. Компания ведет планомерную работу по укреплению своих позиций, развивает дилерскую сеть и сервисную инфраструктуру.

