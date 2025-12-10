РУ
телерадиокомплекс президента РК
    05:15, 10 Декабрь 2025

    Китайские автомобили Geely и GAC могут уйти из России

    Китайские бренды Geely и GAC могут в перспективе покинуть российский рынок, если не приступят к локализации в течение первой половины 2026 года. Об этом сообщила журналистам генеральный директор компании «Рольф» Светлана Виноградова, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Фото: ТАСС

    По прогнозам автодилера, в 2026 году на российском рынке могут появиться два-три новых китайских автобренда. При этом возможен уход аналогичного количества марок.

    – Главный вопрос – локализация Geely и GAC. У них серьезная доля рынка, бренды востребованы у россиян. Мы не исключаем, что эти бренды покинут российский рынок, если в течение I полугодия 2026 года не приступят к локализации, – следует из презентации автодилера.

    Как отмечается в презентации Виноградовой, в 2026 году доля параллельного импорта новых легковых автомобилей в РФ может упасть до 4%. Основной причиной являются экспортные ограничения Китая, который выступает источником 80-85% таких поставок.

    В свою очередь в пресс-службе автобренда GAC сообщили, что китайская компания не планирует уходить с российского рынка и продолжает свою работу по расширению присутствия.

    – Российский рынок имеет стратегическое значение для глобального развития бренда GAC. Долгосрочная стратегия остается неизменной, – отметили в компании.

    Представители китайского автобренда добавили, что GAC продолжает операционную деятельность в штатном режиме и подтвердили выполнение всех текущих обязательств. Компания ведет планомерную работу по укреплению своих позиций, развивает дилерскую сеть и сервисную инфраструктуру.

