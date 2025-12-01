РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:00, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    BYD отзывает почти 90 тысяч автомобилей — выявлена проблема с батареей

    Китайский автопроизводитель BYD объявил об отзыве 88 981 гибридного автомобиля из-за потенциальной угрозы безопасности, связанной с аккумуляторной системой, передает агентство Kazinform со ссылкой на Государственное управление по регулированию рынка КНР.

    BYD отзывает почти 90 тысяч автомобилей — выявлена проблема с батареей
    Фото: carnewschina.com

    Компании BYD Automobile Industry Co., Ltd. и BYD Auto Co., Ltd. подали в ведомство планы отзыва автомобилей марки Qin PLUS DM-i, произведенные в период с января 2021 года по сентябрь 2023 года.

    Как сообщается, на части отзываемых автомобилей выявлены проблемы с однородностью аккумуляторных батарей, возникшие на производстве. Эти дефекты могут привести к снижению выходной мощности тяговой батареи, а в отдельных случаях и к невозможности движения в электрическом режиме, что создает потенциальную угрозу безопасности.

    Ведомство подчеркивает, что отзыв, начатый 28 ноября, проводится по итогам дефектного расследования, инициированного Государственным управлением по регулированию рынка.

    В соответствии с планом BYD поручит уполномоченным дилерам бесплатно выполнить удаленное обновление программного обеспечения системы диагностики. После обновления при обнаружении аномалий в работе тяговой батареи на панели приборов будет загораться индикатор неисправности, а владельцу предложат обратиться в дилерский центр для бесплатной замены аккумуляторного блока.

    Уведомления об отзыве будут направляться клиентам через официальных дилеров BYD по почте, телефону и SMS.

    Ранее мы писали, что китайские и немецкие электрокары вытесняют Tesla с европейского рынка.

    Теги:
    Китай Авто Мировые новости
    Берик Табынбаев
    Берик Табынбаев
    Автор
    Сейчас читают