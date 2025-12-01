BYD отзывает почти 90 тысяч автомобилей — выявлена проблема с батареей
Китайский автопроизводитель BYD объявил об отзыве 88 981 гибридного автомобиля из-за потенциальной угрозы безопасности, связанной с аккумуляторной системой, передает агентство Kazinform со ссылкой на Государственное управление по регулированию рынка КНР.
Компании BYD Automobile Industry Co., Ltd. и BYD Auto Co., Ltd. подали в ведомство планы отзыва автомобилей марки Qin PLUS DM-i, произведенные в период с января 2021 года по сентябрь 2023 года.
Как сообщается, на части отзываемых автомобилей выявлены проблемы с однородностью аккумуляторных батарей, возникшие на производстве. Эти дефекты могут привести к снижению выходной мощности тяговой батареи, а в отдельных случаях и к невозможности движения в электрическом режиме, что создает потенциальную угрозу безопасности.
Ведомство подчеркивает, что отзыв, начатый 28 ноября, проводится по итогам дефектного расследования, инициированного Государственным управлением по регулированию рынка.
В соответствии с планом BYD поручит уполномоченным дилерам бесплатно выполнить удаленное обновление программного обеспечения системы диагностики. После обновления при обнаружении аномалий в работе тяговой батареи на панели приборов будет загораться индикатор неисправности, а владельцу предложат обратиться в дилерский центр для бесплатной замены аккумуляторного блока.
Уведомления об отзыве будут направляться клиентам через официальных дилеров BYD по почте, телефону и SMS.
