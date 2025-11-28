Китайские и немецкие электрокары вытесняют Tesla с европейского рынка

Согласно отчету Европейской ассоциации автопроизводителей, продажи Tesla в Европе в октябре упали на 48,5% в годовом выражении. За первые десять месяцев этого года продажи бренда в регионе снизились примерно на 30%, тогда как общий объем продаж электромобилей в отрасли вырос на 26%.

В октябре китайская BYD реализовала в Европе 17 470 автомобилей, что более чем вдвое превышает показатели Tesla. Продажи электромобилей Volkswagen за период до сентября выросли на 78,2% и достигли 522 600 единиц, что примерно втрое больше результатов Tesla.

Руководитель аналитического центра CAR в Университете Дуйсбурга-Эссена Фердинанд Дуденхеффер отметил, что проблема Илона Маска заключается не только в его собственных автомобилях и китайских производителях, но и в том, что европейцы догнали его.

В Китае продажи и доля рынка Tesla также сокращаются, хотя и менее резко. Поставки компании в октябре упали на 35,8%, достигнув самого низкого уровня за три года. За период с января по октябрь продажи на китайском рынке снизились на 8,4%.

Tesla сталкивается с конкуренцией со стороны обновленных китайских брендов, таких как Chery, а также новых игроков, включая Xiaomi, чей электромобиль YU7 быстро стал соперником Model Y после запуска в июне.

