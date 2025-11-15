РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    05:10, 15 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Десятки электрокаров Tesla сгорели при пожаре во Франции

    В дилерском центре Tesla в Пенн-Мирабо, недалеко от Марселя, произошел масштабный пожар, в результате которого сгорели десятки электрокаров, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

    Фото: Gettyimages.ru

    Около 50 пожарных всю ночь боролись с огнем, чтобы локализовать пожар и не допустить его распространения на соседние здания и транспортные средства. Пострадавших нет.

    Причины возгорания пока неизвестны. По данным полиции, ограждение с задней стороны площадки было перерезано, что вызвало подозрения в возможном умышленном поджоге.

    Криминалисты осмотрели место происшествия, а следователи начали уголовное расследование. В свою очередь, Tesla заявила о проведении внутренней проверки.

    Напомним, акционеры Tesla одобрили рекордный компенсационный пакет для основателя компании Илона Маска, который может достигнуть почти 1 трлн долларов. Соглашение предусматривает, что Маск, являющийся самым богатым человеком планеты, в ближайшие годы должен существенно повысить рыночную стоимость производителя электромобилей и выполнить ряд других ключевых показателей.

    Ранее сообщалось, что Tesla одобрила новую премию для Маска в размере $29 млрд, при условии, что он останется в компании еще минимум на два года.

    Теги:
    Пожар Илон Маск Франция Мировые новости Tesla
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
