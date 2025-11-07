Илон Маск может стать первым в мире триллионером благодаря компенсации Tesla

Беспрецедентный по сумме бонус был одобрен 75% акционеров Tesla, проголосовавших на ежегодном общем собрании в четверг.

Соглашение обязывает Маска, который является богатейшим человеком на планете, в течение ближайших лет значительно повысить рыночную стоимость компании, производящей электромобили, и достигнуть других показателей. Если он сделает это, его вознаградят сотнями миллионов новых акций Tesla.

Как отмечает CNN, потенциальная выплата может сделать Маска первым триллионером в истории. В начале октября бизнесмен уже стал первым человеком, размер состояния которого достиг 500 млрд долларов.

Сейчас рыночная капитализация Tesla составляет около 1,4 трлн долларов — Маску нужно довести ее до 8,5 трлн долларов в течение ближайших 10 лет. Ему также необходимо ввести в коммерческую эксплуатацию миллион беспилотных автомобилей Tesla Robotaxi.

— То, что мы собираемся сделать, — это не просто новая глава в будущем Tesla, а совершенно новая книга. Другие собрания акционеров — это скучные мероприятия, а наши — взрывные. Это потрясающе, — сказал Маск аудитории на собрании в Остине.

Одобренный пакет направлен на то, чтобы Маск оставался в Tesla не менее 7,5 лет. Это позволит ему увеличить свою долю в компании с 12 до более чем 25%.

Маск ранее охарактеризовал потенциальный рост Tesla как безграничный, заявив, что она станет самой ценной компанией в мире, если реализует планы в области технологий автономного вождения и искусственного интеллекта.

Маск намекнул, что может покинуть Tesla или отойти на второй план, если его доля не будет увеличена настолько, чтобы он мог определять будущее компании.

Новый пакет вознаграждений был отклонен крупными инвесторами Tesla, в том числе Государственным пенсионным фондом Норвегии — крупнейшим фондом национального благосостояния в мире, а также крупнейшим государственным пенсионным фондом США CalPERS, которые и ранее выступали против выплат огромных бонусов Маску.

Ранее сообщалось о том, что Tesla одобрила новую премию для Илона Маска в размере $29 млрд, при условии, что он останется в компании еще минимум на два года.