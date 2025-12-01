Утильсбор вырос в России — вступил в силу новый механизм расчета

Согласно постановлению правительства, с сегодняшнего дня ограничиваются возможности льготных ставок по оплате утильсбора. Ранее за такие авто младше 3-х лет платили 3400 рублей, а старше 3-х лет — 5200 рублей. Теперь будет применяться коммерческий тариф: базовая ставка в 20 тысяч рублей умножается на коэффициент, зависящий от количества лошадиных сил, что в итоге может составить сумму от миллиона рублей и выше.

Владельцы авто мощностью до 160 л. с. сохраняют право на льготные платежи в размере 3400 или 5200 рублей. Для электромобилей и последовательных гибридов, где ДВС не связан напрямую с колесами, расчет будет вестись по пиковой 30-минутной мощности электродвигателя или суммарной мощности нескольких моторов.

Одновременно с утильсбором сохраняется также и таможенная пошлина, размер которой зависит от объема ДВС и возраста авто.

Например, с 1 декабря текущего года утильсбор для Camry с 173 лошадиной силой составит 750 тысяч рублей, а для с 2,5-литровым мотором — 2 002 000 рублей.

Таким образом на указанную сумму повысятся цены на автомобили.

Премиальные авто — BMW X5 с 3-х ДВС 375 л/с — на 2,4 млн рублей, а версия X5 M60i с ДВС 4,4 л и мощностью 530 л. с. — на 3 818 000 рублей.

Как указали в Минпромторг России, поводом для изменений стало большое количество иностранных автомобилей, которые имеют небольшой объем двигателя, но из-за технических спецификаций аналогичны по мощности тем, что облагаются высокой пошлиной. В результате бюджет недополучает часть доходов, а машины одного класса оцениваются по-разному.

Ранее сообщалось, что НДС в России повысят до 22% с 2026 года.