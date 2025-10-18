Россия отменит ограничения на поставку казахстанской пшеницы
Состоялась встреча вице-министра сельского хозяйства Казахстана Ермека Кенжеханулы и главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, передает агентство Kazinform со ссылкой на fsvps.gov.ru.
Стало известно, что Россия отменит с 20 октября 2025 введенные с 23 апреля 2025 года ограничения на поставки пшеницы из основных областей производства Казахстана в Россию.
Также одной из основных тем обсуждения стали случаи непредъявления казахстанской продукции инспекторам Россельхознадзора для контроля в местах назначения, что является нарушением законодательства ЕАЭС в области карантина растений.
Стороны договорились об оперативном принятии соответствующих мер для обеспечения фитосанитарной безопасности страны.
Ранее ограничения на ввоз из Казахстана в Россию пшеницы, чечевицы и семян масличного льна действовали с 17 октября 2024 года.