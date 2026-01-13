Роскомнадзор отказался разблокировать Roblox в России

— В настоящее время оснований для разблокировки платформы Roblox нет, — заявили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

В начале декабря ведомство ограничило доступ к американскому интернет-сервису Roblox в связи с распространением материалов, содержащих пропаганду и оправдание экстремистской и террористической деятельности. Кроме того, утверждается, что «дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию», поскольку платформа «популярна у педофилов».

Позже в ведомстве заявили о готовности взаимодействовать с Roblox после сообщения платформы о приведении работы в соответствие российским законам.

Ранее мы писали о том, что платформа Roblox объявила о запуске нового стандарта безопасности для пользователей чата — теперь доступ к функциям общения будет зависеть от проверки возраста по лицу. Как сообщает компания, это ограничит взаимодействие между несовершеннолетними и взрослыми.