Росатом ищет покупателей на долю АЭС «Аккую» в Турции

- Возможность продажи 49-процентной доли в проекте АЭС «Аккую» предусмотрена межправсоглашением о реализации проекта, заключенным в 2010 году. Процесс переговоров продолжается, мы обсуждаем возможности с потенциальными партнерами, в том числе с турецкими компаниями. По условиям того же межправсоглашения, выбор потенциальных партнеров требует обязательного согласования с турецкой стороной, — заявили ТАСС в Росатоме.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на председателя совета директоров «Аккую нуклеар» (предприятие Росатома) Антона Дедусенко, что Росатом ведет переговоры о продаже 49% акций электростанции стоимостью $25 млрд, которую строит в Турции, турецким и иностранным инвесторам.

- Проект столкнулся с задержками и проблемами финансирования из-за страха иностранных банков перед штрафными санкциями со стороны США, при этом изучаются альтернативные способы оплаты, включая своповые поставки природного газа, — пишет агентство.

Первый блок на объекте мощностью 4,8 гигаватт в настоящее время проходит испытания и, как ожидается, начнет подавать электроэнергию в 2026 году.

- Чем ближе мы к первому энергоблоку, вырабатывающему электроэнергию, тем больше инвесторов приходит, — приводит агентство слова Дедусенко.

Предыдущая попытка продать долю провалилась в 2018 году, когда консорциум турецких фирм — Cengiz Holding AS, Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret AS и Kalyon Insaat Sanayi ve Ticaret AS — отказался от сделки, сославшись на неспособность договориться о коммерческих условиях.

Отмечается, что АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция в Турции, которая сооружается госкорпорацией «Росатом». Проект АЭС «Аккую» включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1 200 МВт. Сооружение АЭС «Аккую» — первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый на основе финансово-организационной модели build-own-operate («строй-владей-эксплуатируй»).

