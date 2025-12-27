РУ
    19:11, 26 Декабрь 2025 | GMT +5

    Роман Скляр встретился с секретарем парткомитета провинции Чжэцзян Китая

    В ходе рабочей поездки в Китай в городе Ханчжоу первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр провел рабочие встречи с секретарем Партийного комитета провинции Чжэцзян господином Ван Хао, а также с руководителями ведущих китайских промышленных компаний, передает Kazinform со ссылкой на primeminister.kz.

    Роман Скляр провел в Китае серию встреч с секретарем Партийного комитета провинции Чжэцзян Ван Хао и ведущими промышленными компаниями
    Фото: primeminister.kz

    Стороны обсудили приоритетные направления двустороннего стратегического партнерства. Рассмотрены перспективы дальнейшего углубления инвестиционного, промышленного взаимодействия, достигнуты договоренности по укреплению сотрудничества между Казахстаном и провинцией Чжэцзян в сферах машиностроения, автомобилестроения, новых и высоких технологий, включая активизацию практического взаимодействия на межрегиональном уровне.

    Кроме того, была отмечена устойчивая динамика казахстанско- китайского промышленного сотрудничества и значительный практический опыт китайских компаний в реализации крупных индустриальных проектов. Подчеркнуто, что взаимодействие развивается в рамках стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем и ориентировано на долгосрочное технологическое развитие прорывных отраслей экономики.

    По итогам встреч представители китайских компаний подтвердили готовность к последовательной реализации достигнутых договоренностей, расширению производственного и технологического сотрудничества, а также углублению локализации и внедрению современных инженерных решений на территории Казахстана.

    Роман Скляр подчеркнул готовность Правительства Казахстана поддерживать и развивать совместные инициативы без промедления, а также координировать их реализацию и создавать условия для успешного выполнения проектов на всех этапах. Достигнута договоренность о продолжении конструктивного взаимодействия и практической проработке приоритетных проектов в сфере металлургии, горно-обогатительной промышленности и автомобильного производства в рамках казахстанско-китайского стратегического партнерства.

    Ранее мы писали о том, что Казахстан стал крупнейшим получателем китайских инвестиций. Китайские инвестиции в рамках инициативы «Один пояс, один путь» достигли рекордного уровня.

    Диана Калманбаева
