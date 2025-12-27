Роман Скляр встретился с секретарем парткомитета провинции Чжэцзян Китая

Стороны обсудили приоритетные направления двустороннего стратегического партнерства. Рассмотрены перспективы дальнейшего углубления инвестиционного, промышленного взаимодействия, достигнуты договоренности по укреплению сотрудничества между Казахстаном и провинцией Чжэцзян в сферах машиностроения, автомобилестроения, новых и высоких технологий, включая активизацию практического взаимодействия на межрегиональном уровне.

Кроме того, была отмечена устойчивая динамика казахстанско- китайского промышленного сотрудничества и значительный практический опыт китайских компаний в реализации крупных индустриальных проектов. Подчеркнуто, что взаимодействие развивается в рамках стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем и ориентировано на долгосрочное технологическое развитие прорывных отраслей экономики.

По итогам встреч представители китайских компаний подтвердили готовность к последовательной реализации достигнутых договоренностей, расширению производственного и технологического сотрудничества, а также углублению локализации и внедрению современных инженерных решений на территории Казахстана.

Роман Скляр подчеркнул готовность Правительства Казахстана поддерживать и развивать совместные инициативы без промедления, а также координировать их реализацию и создавать условия для успешного выполнения проектов на всех этапах. Достигнута договоренность о продолжении конструктивного взаимодействия и практической проработке приоритетных проектов в сфере металлургии, горно-обогатительной промышленности и автомобильного производства в рамках казахстанско-китайского стратегического партнерства.

Ранее мы писали о том, что Казахстан стал крупнейшим получателем китайских инвестиций. Китайские инвестиции в рамках инициативы «Один пояс, один путь» достигли рекордного уровня.