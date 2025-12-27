Роман Скляр встретился с секретарем парткомитета провинции Чжэцзян Китая
В ходе рабочей поездки в Китай в городе Ханчжоу первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр провел рабочие встречи с секретарем Партийного комитета провинции Чжэцзян господином Ван Хао, а также с руководителями ведущих китайских промышленных компаний, передает Kazinform со ссылкой на primeminister.kz.
Стороны обсудили приоритетные направления двустороннего стратегического партнерства. Рассмотрены перспективы дальнейшего углубления инвестиционного, промышленного взаимодействия, достигнуты договоренности по укреплению сотрудничества между Казахстаном и провинцией Чжэцзян в сферах машиностроения, автомобилестроения, новых и высоких технологий, включая активизацию практического взаимодействия на межрегиональном уровне.
Кроме того, была отмечена устойчивая динамика казахстанско- китайского промышленного сотрудничества и значительный практический опыт китайских компаний в реализации крупных индустриальных проектов. Подчеркнуто, что взаимодействие развивается в рамках стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем и ориентировано на долгосрочное технологическое развитие прорывных отраслей экономики.
По итогам встреч представители китайских компаний подтвердили готовность к последовательной реализации достигнутых договоренностей, расширению производственного и технологического сотрудничества, а также углублению локализации и внедрению современных инженерных решений на территории Казахстана.
Роман Скляр подчеркнул готовность Правительства Казахстана поддерживать и развивать совместные инициативы без промедления, а также координировать их реализацию и создавать условия для успешного выполнения проектов на всех этапах. Достигнута договоренность о продолжении конструктивного взаимодействия и практической проработке приоритетных проектов в сфере металлургии, горно-обогатительной промышленности и автомобильного производства в рамках казахстанско-китайского стратегического партнерства.
Ранее мы писали о том, что Казахстан стал крупнейшим получателем китайских инвестиций. Китайские инвестиции в рамках инициативы «Один пояс, один путь» достигли рекордного уровня.