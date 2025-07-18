Один пояс, один путь: Казахстан стал крупнейшим получателем китайских инвестиций

Как говорится в совместном исследовательском докладе австралийского Университета Гриффита и Пекинского центра зелёных финансов и развития, с января по июнь китайские компании заключили 176 новых инвестиционных и строительных контрактов на сумму $124 млрд, превысив показатель за весь прошлый год, который составил $122 млрд.

— Масштаб вовлечённости Китая в этом году действительно впечатляет, даже на фоне стабильного роста активности после пандемии. Уникальность 2025 года в том, что одновременно заключено несколько мегасделок, каждая из которых превышает $10 млрд, — прокомментировал автор исследования Кристоф Недопил Ван.

По его словам, замедление роста китайской экономики и усиливающаяся торговая напряжённость на глобальном уровне побудили китайские компании активнее выходить на внешние рынки. В то же время страны рассматривают участие в инициативе как возможность укрепить связи с Китаем на фоне меняющейся геоэкономической конъюнктуры.

В отчёте также отмечается, что энергетический сектор стал главным направлением китайских вложений в 2025 году. Наибольшие объёмы инвестиций пришлись на Африку — $39 млрд и Центральную Азию — $25 млрд.

Казахстан стал лидером среди всех стран-участниц инициативы, привлекшим $23 млрд инвестиций только за первые шесть месяцев. Для сравнения, страны Латинской Америки продемонстрировали самый низкий объём контрактов и инвестиций за последние десять лет.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай планируют подписать около 60 соглашений на сумму почти $25 млрд.