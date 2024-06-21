Роман Скляр подтвердил планы Казахстана строить ТЭЦ на заемные средства

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр объяснил, как будет финансироваться строительство трех ТЭЦ в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, уже подписано соглашение о строительстве трех ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске, а также строительстве третьего энергоблока ГРЭС-2.

- Данные проекты будут финансироваться за счет средств льготного экспортного финансирования страны-производителя данного энергетического оборудования. Средства ЕНПФ там не предусмотрены. Возврат средств будет проходить за счет тарифов, – заявил Роман Скляр на совместном заседании Парламента.

По его данным, установленная мощность всех энергоисточников в Казахстане составляет 21 тысяча мегаватт. А располагаемая мощность – чуть менее 16 тысяч. В пиковые часы нагрузки страна закупаем извне порядка двух тысяч мегаватт электрической энергии.

Ранее Министерство энергетики РК опубликовало проект соглашения между Казахстаном и Россией о строительстве трех ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск. Согласно данному соглашению, российская сторона рассмотрит возможность выдачи льготного займа на проведение работ.



