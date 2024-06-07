«Родину» планируют воссоздать в области Абай

В акимате области Абай рассказали о разработке Дорожной карты. Основой для проекта, по словам главы региона Нурлана Уранхаева, послужил успешный опыт Целиноградского района села Родина, передает агентство Kazinform.

Так, на территории Бескарагайского района планируется установить круглогодичные теплицы общей площадью 2 га. Это нововведение позволит выращивать овощи круглый год, обеспечивая продовольственную безопасность и снижая зависимость от сезонных факторов. Дополнительно на 5 га земли с капельным орошением будет организовано сезонное выращивание овощей.

В селе Таскескен Урджарского района начнется разведение крупного рогатого скота племенной породы Ақбас для развития мясной продукции и создания новых рабочих мест. Запланировано строительство зимнего топливного склада, который стабилизирует цены на уголь и создаст благоприятные условия для местного населения. Проект намечен на 2025 год.

В Петропавловском сельском округе Бородулихинского района реализованы проведен средний ремонт внутрипоселковых дорог протяженностью 9 км, установлено уличное освещение на этом участке и благоустроен центральный парк в селе Петропавловка. Также установлен хоккейный корт. Кроме того, в селе появилась новая детская игровая площадка, приобретен автобус для школы, произведена отсыпка внутрипоселковых дорог инертным материалом на 1 км, и ликвидирована заброшенная ферма. В настоящий момент проводится рекультивация заброшенных земель.

В селе Екпин Аксуатского района реализованы проекты по строительству клубных домов и арендных домов для малообеспеченных семей. Крестьянское хозяйство «Маулит» занимается разведением крупного рогатого скота породы Ақбас. Хозяйство включает 7210 га пастбищ, 650 га сенокосов, 1000 га пашни и обладает 2000 голов крупного рогатого скота, 1000 овец и 700 лошадей. В будущем планируется открытие небольшого консервного цеха с целью экспорта продукции в Китай.

В Кокпектинском районе развивается производство молочной продукции — объем продуктивности увеличивается с 11 тонн до 20 тонн ежедневно. Планируется также строительство нового четырехквартирного дома для рабочих, детской игровой площадки для жителей села.

В Саржальском сельском округе развивается производство кумыса. В настоящее время производится до 100 литров кумыса ежедневно, заключены договоры с крупными супермаркетами. Планируется увеличить производство до 5 тонн в сутки, приобрести дополнительное оборудование и выйти на республиканский товарооборот.

Реализация проекта Дорожной карты находится на личном контроле акима региона.